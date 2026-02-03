Sezioni
Buongiorno24 del 3 Febbraio 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, per raccontare e spiegare i fatti più importanti della giornata.

 

Apriamo dalla tragedia sfiorata a Castelluzzo, nel territorio di San Vito Lo Capo. Nella notte l’esplosione di una bombola di GPL in un’abitazione di via Calazza ha provocato gravi danni strutturali a due edifici, dichiarati inagibili. Il proprietario è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, ma il suo intervento tempestivo ha evitato conseguenze ancora più gravi. Nessuna vittima, ma resta l’allarme sulla sicurezza domestica e sulle verifiche da fare.

Poi ci spostiamo su Niscemi, dove la frana continua a mostrare tutta la sua drammaticità. Dopo i crolli e le evacuazioni, la linea delle istituzioni è sempre più chiara: alcune abitazioni dovranno essere demolite. Si guarda alle responsabilità del passato, mentre famiglie e studenti restano in attesa di risposte concrete sul futuro.

 

Spazio anche alla cronaca giudiziaria, con la sentenza del Tribunale di Marsala che ha condannato per lesioni aggravate un imprenditore marsalese nei confronti dell’ex moglie. Una vicenda che riporta al centro il tema della violenza domestica e del percorso, spesso lungo e difficile, che porta alla denuncia e alla giustizia.

 

Ampio approfondimento sul fronte giudiziario ed economico con il caso Liberty Lines: sono state depositate le motivazioni del Tribunale del Riesame di Palermo che hanno annullato le misure cautelari nei confronti dei vertici della compagnia. I giudici escludono gravi indizi per truffa e frode nelle pubbliche forniture, ribaltando l’impianto cautelare iniziale. L’inchiesta della Procura di Trapani, però, prosegue nel merito.

 

Vi raccontiamo anche la grande operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Europea, che ha portato al sequestro di un enorme stabilimento clandestino per la produzione di sigarette: 5,5 tonnellate di sigarette, 16 tonnellate di tabacco e un impianto in grado di generare profitti milionari, con un pesantissimo danno per le casse dello Stato.

 

Infine uno sguardo al meteo, perché la Sicilia vive ore di forte instabilità: prima un caldo anomalo con temperature quasi primaverili, poi il ritorno del maltempo con vento forte e rischio di nuove criticità, soprattutto lungo le coste.

 

Questi i temi al centro della puntata di oggi. Buongiorno24 è la rassegna quotidiana di Tp24 per orientarsi tra le notizie, capire cosa sta succedendo e leggere i fatti senza rumore. Siamo in diretta, come ogni mattina, su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101.

 









