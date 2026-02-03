Castelvetrano, torna sotto casa dei genitori nonostante i divieti: denunciato un 40enne

03/02/2026 13:57:00

Non poteva avvicinarsi. Non poteva farsi vedere. E invece è tornato proprio lì, sotto casa dei genitori. Per questo un uomo di 40 anni, residente a Castelvetrano, è stato denunciato dai Carabinieri per violazione dei provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria.

I militari della Carabinieri della Stazione di Castelvetrano sono intervenuti dopo la segnalazione della presenza dell’uomo nei pressi dell’abitazione dei genitori, nonostante fosse sottoposto a misure di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.

Secondo quanto ricostruito, il 40enne avrebbe violato le prescrizioni presentandosi sotto casa degli stessi genitori. L’intervento immediato dei Carabinieri ha evitato conseguenze per le vittime: l’uomo è stato allontanato e denunciato all’Autorità giudiziaria.

Si tratta dell’ennesimo episodio che richiama l’attenzione sull’importanza del rispetto delle misure cautelari, pensate per tutelare le vittime e prevenire situazioni di rischio.



