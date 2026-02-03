Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
03/02/2026 13:57:00

Castelvetrano, torna sotto casa dei genitori nonostante i divieti: denunciato un 40enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770119873-0-castelvetrano-torna-sotto-casa-dei-genitori-nonostante-i-divieti-denunciato-un-40enne.jpg

Non poteva avvicinarsi. Non poteva farsi vedere. E invece è tornato proprio lì, sotto casa dei genitori. Per questo un uomo di 40 anni, residente a Castelvetrano, è stato denunciato dai Carabinieri per violazione dei provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria.

 

I militari della Carabinieri della Stazione di Castelvetrano sono intervenuti dopo la segnalazione della presenza dell’uomo nei pressi dell’abitazione dei genitori, nonostante fosse sottoposto a misure di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.

 

Secondo quanto ricostruito, il 40enne avrebbe violato le prescrizioni presentandosi sotto casa degli stessi genitori. L’intervento immediato dei Carabinieri ha evitato conseguenze per le vittime: l’uomo è stato allontanato e denunciato all’Autorità giudiziaria.

 

Si tratta dell’ennesimo episodio che richiama l’attenzione sull’importanza del rispetto delle misure cautelari, pensate per tutelare le vittime e prevenire situazioni di rischio.









Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...

Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo