Cronaca
03/02/2026 10:08:00

Fabbrica clandestina di sigarette: sequestrate 5,5 tonnellate di "bionde" e 16 di tabacco

Un maxi stabilimento industriale per la produzione illegale di sigarette è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura Europea di Palermo. La fabbrica clandestina, individuata a Vigonza (Padova), era in grado di produrre fino a 2 milioni di sigarette al giorno.

 

All’interno dell’opificio, esteso su 5.000 metri quadrati, i finanzieri hanno sequestrato 5,5 tonnellate di sigarette, 16 tonnellate di tabacco, materiali per il confezionamento con i loghi di noti marchi internazionali come Marlboro e L&M, oltre a un autocarro utilizzato per il trasporto.

 

Durante il blitz sono stati sorpresi tre cittadini moldavi, denunciati per contrabbando di tabacchi lavorati e contraffazione di marchi. L’impianto, del valore di oltre un milione di euro, avrebbe garantito profitti illeciti pari a 350 mila euro al giorno, con un danno stimato per le finanze pubbliche di circa 80 milioni di euro l’anno.

 

Le indagini sono state particolarmente complesse: l’organizzazione utilizzava jammer, rilevatori di frequenze e sofisticati sistemi anti-controllo per eludere le forze dell’ordine. Determinanti appostamenti, pedinamenti, videosorveglianza e l’impiego di droni.

Sequestrato anche l’intero immobile adibito alla produzione illegale. L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza e della Procura Europea nel contrasto al contrabbando di sigarette. Per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.









