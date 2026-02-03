Scoppia una bombola di Gpl. Paura a San Vito Lo Capo nella notte, tanti danni

03/02/2026 08:57:00

Paura nella notte a Castelluzzo, frazione di San Vito Lo Capo. Una violenta deflagrazione provocata dall’esplosione di una bombola di GPL ha svegliato residenti e turisti nella zona di via Calazza. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2026.

Sul posto sono intervenute due squadre del Vigili del Fuoco di Trapani, chiamate dopo il boato e le prime segnalazioni di danni agli edifici.

I danni agli edifici

L’esplosione ha generato una forte onda d’urto che ha causato danni strutturali a due fabbricati. In uno di questi si è verificato il distacco di una parete e il crollo parziale del solaio: l’immobile è stato dichiarato inagibile.

Danni anche agli appartamenti vicini, dove sono andati in frantumi vetri e infissi.

Il gesto che ha evitato il peggio

Secondo quanto ricostruito, il proprietario dell’abitazione interessata, dopo l’innesco dell’incendio, è riuscito a trascinare all’esterno la bombola di GPL, evitando conseguenze ancora più gravi. Un gesto decisivo che ha limitato i

danni e scongiurato il rischio di un’esplosione più devastante.

Nessuna vittima

Fortunatamente non si registrano vittime. Il proprietario è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Restano ora da chiarire le cause che hanno portato alla deflagrazione. La notte a Castelluzzo si è chiusa senza morti, ma con tanta paura e due edifici seriamente danneggiati. Una di quelle storie in cui, per una volta, il peggio è stato evitato per un soffio.



