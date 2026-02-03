Sezioni
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
03/02/2026 08:57:00

Scoppia una bombola di Gpl. Paura a San Vito Lo Capo nella notte, tanti danni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770105545-0-scoppia-una-bombola-di-gpl-paura-a-san-vito-lo-capo-nella-notte-tanti-danni.jpg

Paura nella notte a Castelluzzo, frazione di San Vito Lo Capo.  Una violenta deflagrazione provocata dall’esplosione di una bombola di GPL ha svegliato residenti e turisti nella zona di via Calazza. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2026.

Sul posto sono intervenute due squadre del Vigili del Fuoco di Trapani, chiamate dopo il boato e le prime segnalazioni di danni agli edifici.

 

I danni agli edifici

 

L’esplosione ha generato una forte onda d’urto che ha causato danni strutturali a due fabbricati. In uno di questi si è verificato il distacco di una parete e il crollo parziale del solaio: l’immobile è stato dichiarato inagibile.
Danni anche agli appartamenti vicini, dove sono andati in frantumi vetri e infissi.

 

Il gesto che ha evitato il peggio

 

Secondo quanto ricostruito, il proprietario dell’abitazione interessata, dopo l’innesco dell’incendio, è riuscito a trascinare all’esterno la bombola di GPL, evitando conseguenze ancora più gravi. Un gesto decisivo che ha limitato i 

danni e scongiurato il rischio di un’esplosione più devastante.

 

Nessuna vittima

 

Fortunatamente non si registrano vittime. Il proprietario è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Restano ora da chiarire le cause che hanno portato alla deflagrazione. La notte a Castelluzzo si è chiusa senza morti, ma con tanta paura e due edifici seriamente danneggiati. Una di quelle storie in cui, per una volta, il peggio è stato evitato per un soffio.









