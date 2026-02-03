Carnevalata a Paceco 2026: quattro giorni tra sfilate, musica e divertimento

03/02/2026 19:00:00

Paceco si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con la Carnevalata a Paceco 2026, giunta alla XVII edizione, un evento che animerà il centro cittadino con colori, musica, spettacoli e tradizione. Tutti gli eventi si svolgeranno in Piazza Vittorio Emanuele, cuore pulsante della manifestazione.

Il programma prenderà il via venerdì 13 febbraio con il Carnevale dei Bambini: alle 17:00 è prevista l’inaugurazione ufficiale della carnevalata, seguita dalle 18:00 alle 20:30 da animazione dedicata ai più piccoli a cura di Smile Animazione. In serata, spazio alla musica dal vivo con il Cabaret Band Show, in programma alle 21:00.

Le sfilate della Carnevalata si terranno sabato 14 e domenica 15 febbraio, con partenza alle 16:30 dalla Scuola Giovanni XXIII e arrivo in Piazza Vittorio Emanuele, regalando al pubblico maschere, coreografie e tanta allegria. Sempre il 14 febbraio, alle 23:00, la festa continuerà con il DJ set di Andrea Agosta, mentre sabato 15 febbraio, alla stessa ora, sarà la volta del DJ set di Daniele Millocca.

La manifestazione si concluderà il 16 febbraio con un doppio appuntamento: alle 18:00 l’esibizione dei gruppi di ballo della carnevalata e alle 21:00 lo spettacolo musicale “I Quaranta che… ballano 90”, per un finale all’insegna della nostalgia e del divertimento.

Per tutta la durata dell’evento, dal 13 al 16 febbraio, sarà attiva l’area Food & Shop, con apertura degli stand a partire dalle 16:00, offrendo ai visitatori la possibilità di gustare specialità locali e fare acquisti tra le proposte degli espositori. La Carnevalata a Paceco 2026 è organizzata con il supporto di numerose associazioni del territorio.



