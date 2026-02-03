Sezioni
Cultura
03/02/2026

Laboratori di cinema nelle scuole: "Nuovo Cinema Coraggioso" arriva anche a Trapani

Al via anche in Sicilia “Nuovo Cinema Coraggioso”, il progetto nazionale presentato da ZaLab, che propone formazione e laboratori cinematografici per trasformare docenti e studenti delle scuole italiane da semplici spettatori a veri promotori culturali. Saranno protagonisti in provincia di Trapani gli studenti dell’IC Pascoli-Pirandello di Castellammare del Golfo e dell’IC “A. Rallo” di Favignana, con i laboratori in classe insieme ai professionisti del cinema, dove ragazze e ragazzi daranno vita a un corto, una video-intervista, che sarà poi presentato al territorio con un evento pubblico a fine anno scolastico.


Dai banchi di scuola alle sale del cinema: il titolo dell’edizione 2026 è “Siamo il reale”, un invito a prendere in mano il proprio presente e a credere nella costruzione di un futuro migliore a partire da ciò che siamo realmente oggi.


Continua il lavoro e l’impegno di ZaLab, laboratorio culturale che opera per la produzione e distribuzione di cinema libero, indipendente e sociale. Dal 2019, il progetto ha coinvolto più di 100 istituti scolastici per oltre 3 mila studenti - dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, dai 5 ai 17 anni - e più di 200 professionisti della cultura (tra docenti, autori e autrici, maestranze del cinema, educatori e promotrici culturali) in 13 regioni italiane diverse. L'iniziativa è anche quest’anno tra i programmi che saranno finanziati e realizzati per il Bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale”, nel quadro del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola previsto dalla Legge Cinema e Audiovisivo del 2016, promosso da MIC - Ministero della Cultura e MIM - Ministero dell'Istruzione e del Merito (cinemaperlascuola.istruzione.it).


Quest’anno il progetto interesserà 9 regioni italiane (oltre la Sicilia, anche in Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia): da gennaio a maggio, il percorso formativo si articolerà sempre in due fasi principali. Da gennaio a febbraio, sono in fase di avvio nelle classi i laboratori didattici, tra cinema, media literacy ed educazione civica, che prepareranno studenti e studentesse all’approfondimento di un tema e alla presentazione al pubblico dell’opera scelta dal catalogo messo a disposizione. Docenti e giovani alunni sceglieranno quindi un film o documentario a cui ispirarsi per il lavoro a scuola: insieme lavoreranno in classe e nel territorio che vivono ogni giorno, al fine di ideare e costruire un racconto per immagini, su cui creare il proprio “film”, un video, un corto, un’intervista, nel linguaggio che preferiscono. A seguire, nel mese di maggio saranno invece organizzate rassegne cinematografiche a scuola e al cinema rivolte sia ai compagni delle scuole che alla comunità tutta, dai genitori ai cittadini delle città coinvolte. Dal lavoro in classe e con gli strumenti del mestiere, il video sarà quindi presentato in eventi pubblici, per restituire alla cittadinanza quanto imparato e scoperto.


L’edizione di quest’anno potrà contare su un catalogo rinnovato, che raccoglie una selezione delle migliori opere italiane e internazionali di cinema indipendente, uscite in sala negli ultimi anni. Scelte per favorire l’immersione di studenti e studentesse nei temi formativi e l’educazione all’immagine, le opere sono suddivise per fasce di età, adatte ai più piccoli in crescita nella scuola dell’infanzia e ad approfondimenti da parte di adolescenti e giovani adulti delle scuole secondarie. Ci saranno documentari e film d’animazione, lungometraggi e corti: tra i principali temi, crescita e identità, ambiente e resistenza, relazioni affettive, creatività e sport, comunità, diritti e attivismo, inclusione, tecnologia, conflitti. Tra i titoli per la scuola secondaria, si trova il film “Per un figlio” di Suranga Katugampala (selezione speciale Premio Mutti) e i documentari “Kripton” di Francesco Munzi, “Valentina e i MUOStri” di Francesca Scalisi, “The roller, the life, the fight” di Elettra Bisogno e Hazem Alqaddi, “Real” di Adele Tulli, “My father’s diaries” di Ado Hasanovic, “Navalny” di Daniel Roher. Per la scuola primaria, il documentario “La quercia e i suoi abitanti” e i film di animazione “Linda e il pollo” e “La profezia delle ranocchie”.

Il catalogo è a cura di ZaLab insieme ai festival partner del progetto: Fondazione Beta - Premio Mutti, Artinvita Festival Internazionale degli Abruzzi, Biografilm, Animaphix Film Festival, Festival del Cinema Africano di Verona, Trento Film Festival, Festival Corti a Ponte – ed è disponibile all’interno della pagina di progetto: https://www.cinemacoraggioso.it/catalogo/.


Il progetto si svolge in partenariato con Progettomondo, Cinecittà, Università degli Studi di Verona - PHILM - Centro di ricerca di filosofia e cinema, Fondazione Beta - Premio Mutti, Artinvita - Festival Internazionale degli Abruzzi, Animaphix Film Festival, Associazione Corrente, Biografilm Festival, CPS - Comunità Promozione e Sviluppo, Festival del Cinema Africano di Verona, Associazione La Bandita, Movimento Cooperazione Educativa - Nazionale, Noeltan Arts, Sinapsi Produzioni Partecipate , TIP Teatro, Kinema, Trento Film Festival, in collaborazione con la rete di Istituti Scolastici partner e con il contributo di Fondazione Beta.


Tra pellicole che prendono vita, macchine da presa che sfrecciano su dolly, libri e riflettori accesi, matite e appunti sparsi, la nuova immagine simbolo - curata da ET Studio, con le illustrazioni di Edoardo Marconi, in arte RadioComandero - restituisce il senso dell’animazione e del lavoro dietro ogni (capo)lavoro del cinema. E la stessa energia e caos creativo che si sviluppa in ogni aula scolastica, quando c’è da rimboccarsi le maniche e lavorare insieme.

 









