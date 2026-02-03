Ciclone Harry, Tajani assicura misure straordinarie per le imprese siciliane colpite 

03/02/2026 22:00:00

Internazionalizzazione, finanza agevolata, ristori e proroghe fiscali: sono queste le principali misure presentate dal ministro degli Affari esteri Antonio Tajani a Palermo per sostenere le imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. Nel corso dell’incontro a Palazzo d’Orléans con le associazioni di categoria, insieme al presidente della Regione Renato Schifani, Tajani ha illustrato un pacchetto di interventi rivolto alle aziende esportatrici o inserite nella filiera dell’export anche in Calabria e Sardegna. Obiettivo: compensare i danni subiti e favorire una rapida ripresa sui mercati internazionali.

«Sicilia, Calabria e Sardegna non saranno lasciate sole – ha dichiarato Tajani –. Tutti i gangli dello Stato si sono mobilitati per consentire alle imprese di ripartire in tempi brevissimi».

Tajani: «Ai 100 milioni stanziati seguiranno nuove risorse»

Il governo è pronto a rafforzare ulteriormente il sostegno economico alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. Lo ha annunciato il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, confermando che ai 100 milioni di euro già stanziati per le prime necessità si aggiungeranno nuove risorse dopo la quantificazione definitiva dei danni.

«Vogliamo dare risposte concrete – ha affermato Tajani – e accompagnare le imprese nella fase di ripartenza, anche quando l’attenzione mediatica diminuirà».

Un impegno che si inserisce in un più ampio piano di supporto nazionale, con il coinvolgimento di Ice, Simest, Sace e Cassa Depositi e Prestiti, chiamati a sostenere il rilancio del sistema produttivo siciliano duramente colpito dall’emergenza.

Schifani: «Già 93 milioni dalla Regione, ora serve fare sistema»

Dopo i gravi danni provocati dal ciclone Harry, la Regione Siciliana ha già messo in campo 93 milioni di euro per sostenere il tessuto produttivo colpito dall’emergenza. A sottolinearlo è stato il presidente Renato Schifani nel corso dell’incontro con il ministro Tajani a Palermo.

«Ho subito lanciato un appello a fare sistema tra le istituzioni – ha detto Schifani –. La Regione ha fatto la sua parte, compreso il bando ristori per le imprese pubblicato oggi. La presenza del ministro conferma il sostegno del governo nazionale alla Sicilia».

Secondo il governatore, la collaborazione tra Stato e Regione è essenziale per affrontare un’emergenza che ha colpito duramente interi comparti economici dell’Isola.

Savarino: «Apprezzamento per l’impegno su sospensione Bolkestein»

Arriva l’apprezzamento dell’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, per l’impegno annunciato dal ministro Tajani sulla possibile sospensione della direttiva Bolkestein per le attività balneari colpite dal ciclone Harry.

«È un segnale di profonda comprensione delle difficoltà che molti imprenditori siciliani stanno vivendo – ha dichiarato Savarino –. Hanno bisogno di un orizzonte temporale più ampio per ripartire e investire».

Secondo l’assessore, la sospensione della direttiva rappresenterebbe un passaggio fondamentale per consentire agli operatori di ricostruire senza l’incertezza di dover affrontare a breve nuove gare pubbliche.

Artigiani siciliani: “Subito aiuti e tavolo permanente per la ricostruzione”

Un appello unitario arriva dalle principali associazioni dell’artigianato siciliano – Cna, Confartigianato, Casartigiani e Clai – che chiedono interventi immediati a sostegno delle imprese colpite dal ciclone Harry.

Nel corso dell’incontro a Palermo con il ministro Tajani e il presidente Schifani, le associazioni hanno sollecitato l’istituzione urgente di un Tavolo operativo permanente tra istituzioni e rappresentanze imprenditoriali, per coordinare gli aiuti e monitorare la fase di ricostruzione.

Le organizzazioni si sono dette disponibili a fungere da presidio territoriale per aiutare le imprese ad accedere alle misure di sostegno e superare gli ostacoli burocratici, affinché nessuna realtà produttiva venga lasciata indietro.



