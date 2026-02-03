Nobel alla fratellanza a Minneapolis

03/02/2026 06:00:00

di Katia Regina

Lo sentite anche voi il fischio frenetico e intermittente? Proviene da Minneapolis, ma avvisa anche noi, le squadracce sono arrivate:

I cittadini si sono schierati per la giustizia

Le loro voci risuonavano nella notte

E c’erano impronte di sangue

Dove avrebbe dovuto esserci pietà

E due morti lasciati a morire su strade innevate

Alex Pretti e Renee Good

questi alcuni versi di Bruce Springsteen che resteranno incisi per sempre, ma ascoltarli ora, mentre tutto accade, è straziante.

Gli abitanti di Minneapolis si sono organizzati in una rete di resistenza civile chiamata ICE Watch. Attraverso chat criptate e sguardi d’intesa, hanno creato un linguaggio universale del soccorso. Il codice dei fischietti è una partitura della sopravvivenza: un suono lungo per l'avvistamento, due brevi per l'avvicinamento, e un fischiare frenetico e intermittente quando l'abuso è in corso. È l'urlo della fratellanza che si oppone alla forza bruta di un corpo di polizia, l'ICE, nato per la sicurezza dopo l'11 settembre, che Trump ha trasformato in una squadraccia d'assalto raccattando delinquenti della peggiore specie, a partire dai rivoltosi dell'assalto a Capitol Hill, prontamente graziati appena si è insediato.

Oh nostra Minneapolis, sento la tua voce

Cantare attraverso la nebbia insanguinata

Prenderemo posizione per questa terra

E per lo straniero in mezzo a noi

Qui nella nostra casa hanno ucciso e vagato

Nell’inverno del ’26

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis

Mentre Minneapolis fischia per la libertà, a Roma si tace per calcolo. È imbarazzante osservare il silenzio di Giorgia Meloni. Come può dichiararsi amica e alleata di un presidente che viola ogni diritto umano, usando persino bambini di cinque anni come esche? La loro fede sembra fermarsi sulla soglia dell’opportunismo politico. Sbandierano valori religiosi per raccattare voti, ma restano muti quando quegli stessi valori vengono calpestati dal loro idolo d'oltreoceano. Questi populisti sono moralmente nudi di fronte a un cittadino che sfida un impero per difendere la vita del proprio vicino.

Morire per difendere il vicino di casa. Altro che Dio, Patria e Famiglia. Mentre in Italia una certa destra trasforma questo trinomio in un’arma d’esclusione, usandolo come paravento morale per giustificare l'indifferenza, a Minneapolis la realtà ha polverizzato la retorica. Lì, tra i viali del Minnesota, il concetto di prossimo ha smesso di essere un precetto domenicale per farsi scudo umano. Immaginate il silenzio teso di un quartiere all’alba, rotto improvvisamente da un suono acuto, lacerante. Non è un gioco, non è un richiamo sportivo: è il grido di una comunità che ha deciso di non essere complice. Quando quel fischio fende l’aria, il brivido che percorre la schiena dei residenti è lo stesso che dovrebbe scuotere le coscienze di tutto il mondo. È il segnale che i cacciatori sono arrivati.

Oggi, davanti a questa deriva autoritaria che sembra non conoscere argini, restano solo due strade per salvare ciò che resta della democrazia americana e, di riflesso, dell'Occidente. La prima è la via istituzionale: la Sezione 4 del

25° emendamento. Non è più solo una suggestione politica, ma una necessità di sicurezza nazionale. La Costituzione prevede la rimozione del Presidente qualora sia "incapace di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio", e su questo punto la comunità scientifica ha già rotto il muro del silenzio. Movimenti come "Duty to Warn" hanno raccolto le firme di migliaia di professionisti della salute mentale; il manifesto The Dangerous Case of Donald Trump, firmato da decine di eminenti psichiatri e psicologi, ha denunciato apertamente una "pericolosità pubblica" derivante da tratti di instabilità, narcisismo maligno e un solipsismo che gli impedisce di riconoscere l'altro come soggetto autonomo. Un uomo che gestisce la leadership globale attraverso l'impulsività e la negazione della realtà non è un leader, è un paziente che ha trasformato lo Studio Ovale nella stanza di un isolamento clinico, trascinando con sé il mondo intero.

La seconda possibilità, forse la più potente, è quella che abbiamo visto tra le strade di Minneapolis: una fratellanza estesa. La salvezza non arriverà da un salvatore solitario, ma dalla capacità degli americani di riscoprirsi comunità. Finché ci sarà qualcuno pronto a fare la spesa per il vicino segregato, finché ci saranno padri che scortano i figli degli altri a scuola, finché un fischietto saprà coprire il rumore degli stivali, la democrazia avrà ancora un battito.

Siamo davanti a un bivio della storia: o la tutela della Costituzione attraverso la scienza, o la legge morale del cuore. E se nessuna delle due opzioni fosse possibile, allora sarà meglio rimuovere ciò che è scritto sotto la Statua della Libertà:

“Datemi i vostri stanchi, i vostri poveri, le vostre masse infreddolite desiderose di respirare libere, i miseri rifiuti delle vostre coste affollate. Mandatemi loro, i senzatetto, gli scossi dalle tempeste, io sollevo la mia fiaccola accanto alla porta d’oro!”

Consiglio per l'ascolto:

https://www.youtube.com/watch?v=_jHeCwz4LGA&list=RD_jHeCwz4LGA&start_radio=1

Streets of Minneapolis di Bruce Springsteen:

Attraverso il ghiaccio e il freddo dell’inverno

Lungo Nicollet Avenue

Una città in fiamme ha combattuto fuoco e ghiaccio

Sotto gli stivali di un occupante

L’esercito privato di Re Trump del DHS

Con le armi allacciate ai cappotti

È venuto a Minneapolis per far rispettare la legge

O almeno così raccontano la storia

Contro fumo e proiettili di gomma

Alle prime luci dell’alba

I cittadini si sono schierati per la giustizia

Le loro voci risuonavano nella notte

E c’erano impronte di sangue

Dove avrebbe dovuto esserci pietà

E due morti lasciati a morire su strade innevate

Alex Pretti e Renee Good

Oh nostra Minneapolis, sento la tua voce

Cantare attraverso la nebbia insanguinata

Prenderemo posizione per questa terra

E per lo straniero in mezzo a noi

Qui nella nostra casa hanno ucciso e vagato

Nell’inverno del ’26

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis

I criminali federali di Trump lo hanno picchiato

In faccia e sul petto

Poi abbiamo sentito gli spari

E Alex Pretti giaceva sulla neve, morto

La loro accusa era di legittima difesa, signore

Semplicemente non credete ai vostri occhi

Sono il nostro sangue e le nostre ossa

E questi fischietti e telefoni

Contro le sporche bugie di Miller e Noem

Oh nostra Minneapolis, sento la tua voce

Che piange attraverso la nebbia insanguinata

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis

Ora dicono di essere qui per far rispettare la legge

Ma calpestano i nostri diritti

Se la tua pelle è nera o marrone, amico mio

Puoi essere interrogato o deportato a vista

Nei cori dell’ICE ora in circolazione

Il cuore e l’anima della nostra città persistono

Attraverso vetri rotti e lacrime di sangue

Per le strade di Minneapolis

Oh nostra Minneapolis, sento la tua voce

Cantare attraverso la nebbia insanguinata

Qui nella nostra casa hanno ucciso e vagato

Nell’inverno del ’26

Prenderemo posizione per questa terra

E per lo straniero in mezzo a noi

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis



