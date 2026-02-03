Allerta gialla in tutta la Sicilia. Piogge, venti di burrasca e mareggiate sulle coste

03/02/2026 21:15:00

Tornano pioggia e vento sull’Isola. Una nuova perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo occidentale porterà nelle prossime ore una fase di maltempo diffuso, con precipitazioni e raffiche intense. La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla valido per domani, 4 febbraio, su tutto il territorio siciliano.

Piogge diffuse già dal mattino



Le precipitazioni sono attese a partire dalle prime ore della giornata su tutta la Sicilia, anche a carattere di rovescio o temporale. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a concentrarsi soprattutto nelle province centrali e occidentali, dove non si escludono episodi localmente intensi.

Vento forte e possibili temporali



Il quadro meteo sarà accompagnato da forti raffiche di vento, con venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in successiva rotazione a occidentali. I temporali potranno essere associati a attività elettrica e a rovesci di forte intensità.

Attese mareggiate sulle coste esposte



Previsto anche un nuovo peggioramento del moto ondoso, con mareggiate lungo le coste più esposte. Si tratta però, precisano dalle previsioni, di una situazione ben diversa per intensità rispetto a quanto vissuto durante i giorni del ciclone Harry.

Resta l’invito alla prudenza, soprattutto nelle zone costiere e nelle aree più soggette a rischio idrogeologico. Il maltempo, ancora una volta, chiede attenzione ma non allarmismi.



