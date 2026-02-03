Sezioni
Cronaca

» Meteo
03/02/2026 08:54:00

Meteo, soffia lo Scirocco, caldo anomalo in Sicilia. Poi torna la pioggia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770105457-0-meteo-soffia-lo-scirocco-caldo-anomalo-in-sicilia-poi-torna-la-pioggia.jpg

La Sicilia entra in una nuova fase di forte variabilità meteorologica. Dopo settimane di piogge e freddo, oggi martedì 3 febbraio l’Isola vivrà una parentesi di caldo anomalo, prima dell’ennesimo peggioramento atteso tra mercoledì e i giorni successivi.

 

Si tratta del classico scenario pre-frontale: prima dell’arrivo di una perturbazione atlantica, i venti ruotano dai quadranti meridionali richiamando aria calda dal Nord Africa. Un anticipo di primavera che, però, durerà pochissimo.

 

Oggi, martedì 3 febbraio: picco di caldo fuori stagione

La giornata di oggi sarà la più mite della settimana. Al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso, con nubi alte e stratificate in aumento nel corso della giornata, soprattutto in serata.

Le temperature saliranno in modo deciso, in particolare lungo il versante tirrenico: tra Palermo e Messina non sono escluse punte di 24-25 gradi, valori decisamente anomali per il periodo. I venti di Scirocco soffieranno moderati, con rinforzi lungo le coste esposte. Il Canale di Sicilia inizierà a diventare agitato, primo segnale del cambiamento imminente.

 

Mercoledì 4 febbraio: brusco ritorno del maltempo

La parentesi mite si chiuderà rapidamente. Mercoledì 4 febbraio una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la Sicilia occidentale già dalle prime ore del mattino, portando un deciso peggioramento.

Le piogge, inizialmente deboli, tenderanno a intensificarsi nel corso della giornata e a estendersi a gran parte dell’Isola. Non si escludono rovesci di moderata intensità, soprattutto sui settori occidentali e tirrenici.

Protagonista sarà ancora una volta il vento: con la formazione di un profondo ciclone sul Tirreno, le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca, con picchi anche prossimi ai 100 km/h nelle aree più esposte. I venti ruoteranno rapidamente da Ponente e Maestrale, accompagnando il fronte perturbato. I mari diventeranno molto mossi o agitati, specie sul Canale di Sicilia. Le temperature subiranno un brusco calo, riportandosi su valori più consoni alla stagione.

 

Nei prossimi giorni ancora instabilità

E non finirà qui. I modelli indicano l’arrivo di altre perturbazioni atlantiche nella seconda parte della settimana. Un vero e proprio treno di fronti continuerà a interessare il Mediterraneo, mantenendo condizioni di instabilità diffusa anche nei giorni successivi.



