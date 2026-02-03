A Salemi il Comitato cittadino per il No al Referendum costituzionale 

03/02/2026 19:09:00

Si è costituito presso il Circolo Peppino Impastato di Salemi, il Comitato cittadino per il NO, promosso con il contributo di associazioni, attivisti, forze politiche e cittadini uniti nel sostenere le ragioni del voto contrario in vista del referendum del prossimo 22 e 23 marzo.

Nel corso della riunione costitutiva sono stati definiti gli incarichi organizzativi: Ignazio Grillo è stato nominato Coordinatore del Comitato, mentre Mary Aguanno è stata designata come Tesoriera.

Nel corso dell’incontro sono stati programmati di due eventi pubblici di informazione e confronto.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20:30 e vedrà la partecipazione di Giovanni Battista Bachelet, fisico e politico italiano, presidente del Comitato nazionale “Società civile per il No nel referendum costituzionale” sulla riforma dell’ordinamento giudiziario.

Il coordinatore Ignazio Grillo ha sottolineato l’importanza di questi momenti di approfondimento, finalizzati a far conoscere le ragioni del NO alla riforma Costituzionale che non riduce i tempi dei processi, non rafforza il servizio ai cittadini e non affronta le reali criticità del sistema giudiziario, rischiando invece di compromettere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e di alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato sancito dalla Costituzione.

I promotori del Comitato anno evidenziato come la riforma si inserisca in un disegno più ampio di trasformazione dell’assetto costituzionale, mettendo a rischio un principio fondamentale: l’autonomia della magistratura, che non rappresenta un privilegio, ma una garanzia di uguaglianza per tutti i cittadini.

In considerazione dell’importanza del tema e dell’impatto che la riforma avrà sulla vita democratica del Paese, si terrà un secondo incontro pubblico il 7 marzo 2026.

Al Comitato per il NO di Salemi anno aderito realtà associative e politiche del territorio, tra cui il Circolo Pedone e l’Associazione Peppino Impastato, l’ANPI, il Centro studi Vero Felice Monti oltre a gruppi politici come il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e Terravutata, nonché da singoli cittadini che hanno aderito mossi dall’intento di promuovere e sostenere la campagna referendaria.

Le associazioni, le forze politiche e i cittadini che aderiscono al Comitato hanno deciso di unire le proprie forze per intraprendere un percorso unitario e aperto alla città, che mette al centro la partecipazione, il confronto e la responsabilità civica.

Con questo spirito, il Comitato rivolge un appello a tutta la comunità salemitana di informarsi, partecipare e prendere parte attiva al dibattito pubblico, affinché una scelta di tale rilevanza avvenga nel segno della consapevolezza, dell’unità e della difesa dei valori costituzionali, che oggi più che mai, rischiano di essere fortemente lesi da una deriva autoritaria dell’attuale governo.



