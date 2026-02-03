Sezioni
Politica
03/02/2026 13:26:00

Erice, lavori alla rotatoria: interrogazione di Cavarretta sui rischi per la viabilità 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/erice-lavori-alla-rotatoria-interrogazione-di-cavarretta-sui-rischi-per-la-viabilita-450.jpg

I lavori sono partiti a rilento, ma ora le strutture del progetto stanno avanzando rapidamente. Proprio per questo il consigliere comunale di opposizione Michele Cavarretta ha protocollato un’interrogazione scritta urgente, chiedendo chiarimenti su alcuni aspetti critici dell’intervento che potrebbero incidere in modo significativo sulla viabilità e sulla vita quotidiana dei cittadini di Erice.

 

Al centro dell’interrogazione c’è la questione del passaggio dei mezzi pesanti attraverso la nuova rotatoria. Cavarretta chiede se siano stati effettuati rilievi tecnici specifici, sottolineando come, dall’inizio dei lavori, siano emerse evidenti problematiche legate alle dimensioni della rotatoria stessa. Secondo il consigliere, se questi nodi non verranno affrontati per tempo, il rischio è quello di creare ingorghi e rallentamenti, anziché migliorare il flusso del traffico.

Una situazione che desta particolare preoccupazione, considerando che l’area interessata è già caratterizzata da un’intensa attività quotidiana, legata anche alla presenza dello Stadio e dei mercati rionali, con un elevato afflusso di veicoli in determinati giorni e orari.

 

«È fondamentale che l’amministrazione comunale non ignori queste problematiche e fornisca risposte chiare e tempestive», afferma Cavarretta, che si dice in attesa di un riscontro da parte della sindaca Daniela Toscano. Il consigliere critica inoltre quella che definisce una mancata attenzione alle richieste di chiarimento avanzate dall’opposizione su temi considerati “scomodi” per la giunta.

L’interrogazione punta dunque a fare chiarezza su un’opera che, nelle intenzioni, dovrebbe migliorare la viabilità, ma che – senza adeguate verifiche tecniche – rischia di produrre effetti opposti, con ricadute dirette sui residenti e sulle attività del quartiere.









