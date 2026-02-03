Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» Libri e fuffa
03/02/2026 06:00:00

Nobel alla fratellanza a Minneapolis

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/nobel-alla-fratellanza-a-minneapolis-450.jpg

di Katia Regina

 

Lo sentite anche voi il fischio frenetico e intermittente? Proviene da Minneapolis, ma avvisa anche noi, le squadracce sono arrivate:

 

I cittadini si sono schierati per la giustizia
Le loro voci risuonavano nella notte
E c’erano impronte di sangue
Dove avrebbe dovuto esserci pietà
E due morti lasciati a morire su strade innevate
Alex Pretti e Renee Good

 

questi alcuni versi di Bruce Springsteen che resteranno incisi per sempre, ma ascoltarli ora, mentre tutto accade, è straziante.

 

Gli abitanti di Minneapolis si sono organizzati in una rete di resistenza civile chiamata ICE Watch. Attraverso chat criptate e sguardi d’intesa, hanno creato un linguaggio universale del soccorso. Il codice dei fischietti è una partitura della sopravvivenza: un suono lungo per l'avvistamento, due brevi per l'avvicinamento, e un fischiare frenetico e intermittente quando l'abuso è in corso. È l'urlo della fratellanza che si oppone alla forza bruta di un corpo di polizia, l'ICE, nato per la sicurezza dopo l'11 settembre, che Trump ha trasformato in una squadraccia d'assalto raccattando delinquenti della peggiore specie, a partire dai rivoltosi dell'assalto a Capitol Hill, prontamente graziati appena si è insediato.

 

Oh nostra Minneapolis, sento la tua voce
Cantare attraverso la nebbia insanguinata
Prenderemo posizione per questa terra
E per lo straniero in mezzo a noi
Qui nella nostra casa hanno ucciso e vagato
Nell’inverno del ’26
Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti
Per le strade di Minneapolis

 

Mentre Minneapolis fischia per la libertà, a Roma si tace per calcolo. È imbarazzante osservare il silenzio di Giorgia Meloni. Come può dichiararsi amica e alleata di un presidente che viola ogni diritto umano, usando persino bambini di cinque anni come esche? La loro fede sembra fermarsi sulla soglia dell’opportunismo politico. Sbandierano valori religiosi per raccattare voti, ma restano muti quando quegli stessi valori vengono calpestati dal loro idolo d'oltreoceano. Questi populisti sono moralmente nudi di fronte a un cittadino che sfida un impero per difendere la vita del proprio vicino.

 

 

Morire per difendere il vicino di casa. Altro che Dio, Patria e Famiglia. Mentre in Italia una certa destra trasforma questo trinomio in un’arma d’esclusione, usandolo come paravento morale per giustificare l'indifferenza, a Minneapolis la realtà ha polverizzato la retorica. Lì, tra i viali del Minnesota, il concetto di prossimo ha smesso di essere un precetto domenicale per farsi scudo umano. Immaginate il silenzio teso di un quartiere all’alba, rotto improvvisamente da un suono acuto, lacerante. Non è un gioco, non è un richiamo sportivo: è il grido di una comunità che ha deciso di non essere complice. Quando quel fischio fende l’aria, il brivido che percorre la schiena dei residenti è lo stesso che dovrebbe scuotere le coscienze di tutto il mondo. È il segnale che i cacciatori sono arrivati.

Oggi, davanti a questa deriva autoritaria che sembra non conoscere argini, restano solo due strade per salvare ciò che resta della democrazia americana e, di riflesso, dell'Occidente. La prima è la via istituzionale: la Sezione 4 del 

 

25° emendamento. Non è più solo una suggestione politica, ma una necessità di sicurezza nazionale. La Costituzione prevede la rimozione del Presidente qualora sia "incapace di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio", e su questo punto la comunità scientifica ha già rotto il muro del silenzio. Movimenti come "Duty to Warn" hanno raccolto le firme di migliaia di professionisti della salute mentale; il manifesto The Dangerous Case of Donald Trump, firmato da decine di eminenti psichiatri e psicologi, ha denunciato apertamente una "pericolosità pubblica" derivante da tratti di instabilità, narcisismo maligno e un solipsismo che gli impedisce di riconoscere l'altro come soggetto autonomo. Un uomo che gestisce la leadership globale attraverso l'impulsività e la negazione della realtà non è un leader, è un paziente che ha trasformato lo Studio Ovale nella stanza di un isolamento clinico, trascinando con sé il mondo intero.

La seconda possibilità, forse la più potente, è quella che abbiamo visto tra le strade di Minneapolis: una fratellanza estesa. La salvezza non arriverà da un salvatore solitario, ma dalla capacità degli americani di riscoprirsi comunità. Finché ci sarà qualcuno pronto a fare la spesa per il vicino segregato, finché ci saranno padri che scortano i figli degli altri a scuola, finché un fischietto saprà coprire il rumore degli stivali, la democrazia avrà ancora un battito.

Siamo davanti a un bivio della storia: o la tutela della Costituzione attraverso la scienza, o la legge morale del cuore. E se nessuna delle due opzioni fosse possibile, allora sarà meglio rimuovere ciò che è scritto sotto la Statua della Libertà:

Datemi i vostri stanchi, i vostri poveri, le vostre masse infreddolite desiderose di respirare libere, i miseri rifiuti delle vostre coste affollate. Mandatemi loro, i senzatetto, gli scossi dalle tempeste, io sollevo la mia fiaccola accanto alla porta d’oro!”

Consiglio per l'ascolto:

https://www.youtube.com/watch?v=_jHeCwz4LGA&list=RD_jHeCwz4LGA&start_radio=1

 Streets of Minneapolis di Bruce Springsteen:

 

 

 

Attraverso il ghiaccio e il freddo dell’inverno
Lungo Nicollet Avenue
Una città in fiamme ha combattuto fuoco e ghiaccio
Sotto gli stivali di un occupante
L’esercito privato di Re Trump del DHS
Con le armi allacciate ai cappotti
È venuto a Minneapolis per far rispettare la legge
O almeno così raccontano la storia
Contro fumo e proiettili di gomma
Alle prime luci dell’alba
I cittadini si sono schierati per la giustizia
Le loro voci risuonavano nella notte
E c’erano impronte di sangue
Dove avrebbe dovuto esserci pietà
E due morti lasciati a morire su strade innevate
Alex Pretti e Renee Good

 Oh nostra Minneapolis, sento la tua voce
Cantare attraverso la nebbia insanguinata
Prenderemo posizione per questa terra
E per lo straniero in mezzo a noi
Qui nella nostra casa hanno ucciso e vagato
Nell’inverno del ’26
Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti
Per le strade di Minneapolis

 I criminali federali di Trump lo hanno picchiato
In faccia e sul petto
Poi abbiamo sentito gli spari
E Alex Pretti giaceva sulla neve, morto
La loro accusa era di legittima difesa, signore
Semplicemente non credete ai vostri occhi
Sono il nostro sangue e le nostre ossa
E questi fischietti e telefoni
Contro le sporche bugie di Miller e Noem

 Oh nostra Minneapolis, sento la tua voce
Che piange attraverso la nebbia insanguinata
Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti
Per le strade di Minneapolis

 Ora dicono di essere qui per far rispettare la legge
Ma calpestano i nostri diritti

Se la tua pelle è nera o marrone, amico mio
Puoi essere interrogato o deportato a vista

 Nei cori dell’ICE ora in circolazione
Il cuore e l’anima della nostra città persistono
Attraverso vetri rotti e lacrime di sangue
Per le strade di Minneapolis

 Oh nostra Minneapolis, sento la tua voce
Cantare attraverso la nebbia insanguinata
Qui nella nostra casa hanno ucciso e vagato
Nell’inverno del ’26
Prenderemo posizione per questa terra
E per lo straniero in mezzo a noi
Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti
Per le strade di Minneapolis
Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti
Per le strade di Minneapolis



Libri e fuffa | 2026-01-27 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/l-ingombro-della-memoria-sulle-macerie-del-presente-250.jpg

L'ingombro della Memoria sulle macerie del presente

di Katia Regina Davvero ci conviene ancora ricordare? A cosa serve, oggi, la liturgia della Giornata della memoria? Se gli orrori della storia si ripetono ciclicamente, con una puntualità che sbeffeggia ogni nostra commemorazione, e se a...

Libri e fuffa | 2026-02-03 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/nobel-alla-fratellanza-a-minneapolis-250.jpg

Nobel alla fratellanza a Minneapolis

di Katia Regina Lo sentite anche voi il fischio frenetico e intermittente? Proviene da Minneapolis, ma avvisa anche noi, le squadracce sono arrivate: I cittadini si sono schierati per la giustiziaLe loro voci risuonavano nella notteE...







Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...

Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo