Scuola
03/02/2026 10:19:00

Anche le scuole di Trapani coinvolte in “Enigmap Language Lab”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/anche-le-scuole-di-trapani-coinvolte-in-enigmap-language-lab-450.jpg

Anche le scuole di Trapani possono aderire a “Enigmap Language Lab”, il progetto nazionale che porta nelle scuole le escape room online multilingue come strumenti innovativi a supporto dell’insegnamento delle lingue.

 

Il progetto è ideato da Enigmap ed è finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino.

La dimensione scientifica e di ricerca è garantita dalla collaborazione con il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze e con il Centro di Ricerca sui Giochi per il Cambiamento Sociale (GiX), che seguono il monitoraggio e la valutazione dei risultati.

 

Il progetto, già avviato a livello nazionale, ha una durata complessiva di 24 mesi e prevede il coinvolgimento di almeno 100 scuole. Le scuole di Trapani che aderiranno potranno partecipare gratuitamente e decidere in autonomia quando avviare la sperimentazione, in base alle proprie esigenze organizzative e didattiche.

 

Nel corso del progetto verranno sviluppate e messe a disposizione diverse escape room online, utilizzabili durante le lezioni e i laboratori linguistici. Attraverso enigmi, storytelling e lavoro di squadra, le attività stimolano la comunicazione orale e scritta, il pensiero critico e la collaborazione tra studenti, rendendo l’apprendimento delle lingue più coinvolgente e motivante.

 

“Enigmap Language Lab” rappresenta per le scuole di Trapani un’opportunità concreta di partecipare a una sperimentazione nazionale di didattica innovativa, contribuendo allo sviluppo di nuovi modelli educativi supportati da un’università e da un centro di ricerca riconosciuti a livello nazionale.









https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

