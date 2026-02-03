Sezioni
Scuola
03/02/2026 14:57:00

Trapani, borse di studio ai marittimi: scuola e lavoro uniti dalle Professioni del Mare

Un ponte concreto tra scuola e lavoro, con Trapani al centro. Giovedì 5 febbraio, alle 11, nell’aula magna dell’Istituto Nautico Marino-Torre di viale Regina Elena, la Fit Cisl Sicilia consegnerà le borse di studio dell’ottava edizione del progetto Le Professioni del Mare: dai banchi di scuola al mondo del lavoro, destinato ai giovani diplomati dell’istituto.
Saranno premiati 14 studenti: sette diplomati nell’anno scolastico 2024/2025 e sette del 2023/2024. Nel dettaglio, per il 2024/2025 sono previste quattro borse da mille euro per allievi ufficiali di coperta con voto di 100 e lode, che avranno anche l’opportunità di un primo imbarco come allievi ufficiali sulle navi Caronte & Tourist. A queste si aggiungono tre borse da 600 euro. Per il 2023/2024, invece, due borse da mille euro e cinque da 600.
All’incontro prenderanno parte, per il sindacato, Dionisio Giordano, segretario generale Fit Cisl Sicilia, Federica Badami, segretaria generale Cisl Palermo Trapani, e Rosanna Grimaudo, segretaria Fit Cisl Trapani. Per il Comune sarà presente il sindaco Giacomo Tranchida.
Interverranno inoltre Vita D’Amico, dirigente scolastica dell’Istituto Nautico Marino-Torre, Maurizio Ricevuto, comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, Filippo Amodeo, presidente di Sicindustria Trapani, Don Angelo Davide Orlando, assistente spirituale della Fondazione Auxilium, Vincenzo Franza, amministratore delegato di Caronte & Tourist, Tiziano Minuti, responsabile del personale e della comunicazione della compagnia, e Gaspare Alastra, funzionario tecnico della Capitaneria di Porto di Trapani.
«Per noi è molto importante che il progetto Le Professioni del Mare sia giunto all’ottava edizione – spiegano Rosanna Grimaudo e Dionisio Giordano – perché con la consegna delle borse di studio e con l’opportunità di una prima esperienza in nave ribadiamo quanto sia fondamentale la sinergia tra parti sociali, aziende e mondo della scuola. Il settore marittimo e nautico resta strategico per il territorio trapanese e per tutta la regione».
Sulla stessa linea Federica Badami: «Questa collaborazione deve diventare sempre più strategica per il rilancio del mercato del lavoro. La Fit Cisl fa da ponte tra scuola e imprese di un settore chiave per Trapani e non solo, offrendo opportunità concrete ai giovani e contribuendo a costruire un futuro nella propria terra».









