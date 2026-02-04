Caso Trapani Shark, travolte anche le giovanili: sconfitte con punteggi umilianti 

04/02/2026 12:11:00

Il terremoto che ha colpito la prima squadra della Trapani Shark, con l’esclusione dalla Serie A e l’azzeramento del progetto professionistico del romano Valerio Antonini, si ripercuote ora anche sul settore giovanile. Il segnale più allarmante è arrivato con la sconfitta per 140 a 49 dell’Under 19 Gold contro la Domenico Savio di Messina: in campo soltanto cinque giocatori, senza possibilità di rotazioni.

Emmanuel Boakye ha segnato 30 punti, ma è rimasto solo contro un avversario nettamente più attrezzato. Con lui in campo solo altri quattro ragazzi: Luigi Morreale (10 punti), Michele Caimi (5), Emmanuel Morreale (4) e Giacomo Raies, che non è riuscito a segnare. Zero cambi, margini di recupero inesistenti.

Non va meglio alle altre formazioni del vivaio Shark: l’Under 17 ha raccolto una sola vittoria e ben 13 sconfitte, l’Under 15 regge con 8 successi, ma il bilancio complessivo del settore giovanile è segnato da ripetute debacle con punteggi pesanti: -117 con Vis Reggio Calabria, -110 con Svincolati Milazzo, -133 con Alfa Catania, -121 con Grottacalda Piazza Armerina.

Il Comune di Trapani, intanto, ha avviato la procedura di revoca della convenzione con la Trapani Shark per la gestione del PalaShark, che ora è tornato a essere utilizzato esclusivamente per attività giovanile. La revoca arriva in seguito alla trasformazione del club da SSD a SRL e alla mancata iscrizione della prima squadra, anche se dagli uffici comunali non è ancora arrivata la comunicazione ufficiale.

Nel frattempo, la società è tornata ad essere formalmente dilettantistica. Il Comune ha annunciato l’intenzione di procedere con un nuovo bando per l’affidamento della gestione del palazzetto, dopo aver chiuso l’attuale convenzione. Sarà il prossimo passo in una crisi che, partita dall’alto, rischia di disintegrare anche le fondamenta giovanili dello sport trapanese.



