Marsala, ecco perchè il centro è al buio. La Provincia: "Torna la luce al Lungomare"

04/02/2026 18:15:00

A Marsala il problema dell’illuminazione pubblica resta aperto, nonostante i comunicati ufficiali diffusi in queste ore dal Comune e dal Libero Consorzio di Trapani. Una narrazione istituzionale che prova a rassicurare, ma che si scontra con una realtà ben diversa: da settimane il centro cittadino è interessato da continui blackout e da oltre un anno il lungomare vive al buio, tra proteste e segnalazioni dei residenti.

Centro e lungomare: il buio che dura da mesi

Nel centro storico e nelle aree limitrofe – tra lungomare Boeo, via delle Sirene e strade adiacenti – i disservizi sono ormai frequenti. Sul lungomare, invece, l’assenza di luce non è più un’emergenza ma una condizione strutturale, che si trascina da oltre dodici mesi, con evidenti ricadute su sicurezza e decoro urbano.

Il Comune: “Cavi ammalorati e piogge”

Dal settore Lavori Pubblici del Comune arrivano spiegazioni tecniche. Secondo la nota ufficiale, «parte dell’impianto elettrico aveva già manifestato anomalie significative legate allo stato di degrado dei cavi di alimentazione», condizioni che avrebbero causato «la folgorazione dei dispositivi elettronici, ossia i driver che regolano e stabilizzano l’alimentazione dei corpi illuminanti a LED».

Il quadro sarebbe stato aggravato dalle recenti piogge: «le intense precipitazioni hanno provocato infiltrazioni d’acqua e accelerato il deterioramento dei cavi, con ulteriori guasti anche su tratti dell’impianto che fino a quel momento risultavano funzionanti». Il Comune sottolinea inoltre che «i sistemi di illuminazione a LED, pur essendo tecnologicamente avanzati, sono particolarmente sensibili alle irregolarità dell’alimentazione elettrica e all’umidità».

Sempre nella nota si assicura che «oltre agli interventi di ripristino del servizio pubblico, sono in corso lavori per la risoluzione definitiva delle criticità attraverso la sostituzione dei cavi danneggiati e dei componenti compromessi», pur «in carenza di personale, oggettivamente limitato rispetto alla complessità e all’estensione della rete». Viene infine ricordato che l’Amministrazione ha dato indirizzo agli uffici per «un affidamento a terzi e a lungo termine della gestione complessiva dei servizi di illuminazione pubblica».

Il Libero Consorzio: “torna la luce sul lungomare”

Sul fronte della viabilità provinciale, il Libero Consorzio di Trapani annuncia il ripristino dell’illuminazione sulla S.P. 84, la Litoranea Sud di Marsala. L’intervento viene definito «un atto di concreta amministrazione», con il ripristino dei «circuiti di alimentazione dei pali per un importo di 115.672 euro».

Secondo l’Ente, «una strada illuminata non è soltanto una risposta alle necessarie esigenze di sicurezza, ma rappresenta anche un’opera per la comunità», soprattutto perché la Litoranea Sud «raggiunge le contrade meridionali del territorio comunale ed è strategica nel periodo estivo». Il Libero Consorzio sottolinea di avere «affiancato, in parallelo, le sue competenze a quelle riservate al Comune».



