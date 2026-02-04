4 Febbraio: il partito di Vannacci, Trump e il voto, gelo e bombe sull'Ucraina

04/02/2026 07:08:00

E' il 4 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il generale Vannacci fa dietrofront, lascia la Lega di Salvini e fonda un partito di ultradestra. Ci si chiede quanti lo seguiranno tra i parlamentari, a che percentuale può arrivare e quanto la sua uscita inciderà sul governo

• Trump sta cercando di forzare l’equilibrio democratico americano e punta a nazionalizzare il voto in almeno 15 Stati per addomesticare i risultati: lo scrive il New York Times, sulla base delle dichiarazioni e delle mosse dello stesso Trump

• Il braccio di ferro tra Washington e Teheran continua: i militari Usa hanno abbattuto un drone iraniano, ma l’episodio non ha interrotto gli sforzi diplomatici. I rappresentanti dei due Paesi venerdì dovrebbero confrontarsi sullo scottante tema del progetto di nucleare militare degli ayatollah

• Sta per scadere il trattato New Start contro la proliferazione nucleare, ma Usa e Russia non sembra vogliano rinnovarlo. A Trump piacerebbe coinvolgere anche la Cina

• Bill e Hillary Clinton, dopo molti rifiuti, hanno deciso che deporrano al Congresso sul caso Epstein

• Gelo e bombe stanno colpendo la popolazione ucraina, ma la trattativa trilaterale continua oggi. Si muove anche il presidente Macron. Intanto Kiev ha ottenuto un pacchetto di aiuti da Svezia e Danimarca



• La Spagna ha deciso di vietare l’uso dei social ai minori di 16 anni, suscitando lo sdegno di Elon Musk che ha definito il premier Sánchez «traditore del popolo spagnolo»

• Il fondatore di Tesla è nel mirino della giustizia francese, che ha perquisito la sede di X a Parigi e lo ha convocato per il 20 aprile

• Il secondogenito di Muammar Gheddafi, Saif al-Islam Gheddafi, 44 anni, è morto in Libia, sembra in uno scontro a fuoco

• Una giovane di 23 anni, Ilenia Musella, è stata uccisa a Ponticelli (Napoli) al termine di una lite di famiglia. Si sospetta che ad accoltellarla alla schiena sia stato il fratello maggiore Giuseppe, 28 anni, che in serata è stato arrestato

• Al largo di Gallipoli sono stati trovati i resti di una grande nave oneraria romana di epoca tardo imperiale. Il prezioso relitto potrà essere recuperato

• Gerry Scotti cancella i gettoni d’oro dai suoi programmi a premi: ora i vincitori verrano pagati in moneta reale, con bonifico e ritenuta d’acconto

• Per un inconveniente tecnico è stata rinviata a marzo la missione spaziale Artemis II, che porterà in orbita quattro astronauti

• Gli account di Fabrizio Corona sono stati rimossi da Instragram per i loro contenuti ritenuti diffamanti. Lui, attraverso l’avvocato, si definisce vittima della censura

• In Parlamento il ministro Piantedosi ha attaccato duramente chi sfila accanto ai facinorosi e l’opposizione è insorta. Intanto Meloni sta limando il pacchetto sicurezza, che è stato inviato al Colle e verrà discusso domani in cdm

• Il Vaticano vorrebbe ripristinare il volto del dipinto restaurato con i tratti di Meloni. Si attende una decisione delle Belle Arti

• Il Comune di Crans-Montana ha deciso di devolvere un milione di franchi svizzeri alle vittime del rogo di Capodanno

• A Bergamo un professore di 56 anni è finito ai domiciliari a causa della sua relazione con una studentessa di 15

• Si è costituito il figlio del rapinatore sinti ucciso durante un furto a Lonate Pozzolo

• A Piacenza un giovane padre ha mandato all’ospedale la maestra elementare della figlia che gli aveva chiesto di firmare un modulo d’uscita anticipata

• In Puglia è stata scoperta una truffa da 1,4 mlioni di euro, realizzata sugli assegni unici universali grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale

• La sciatrice Lindsey Vonn gareggerà nella discesa libera olimpica nonostante si sia gravemente infortunata a un legamento

• Le prime gare di selezione per i Giochi invernali inizieranno questa sera a Cortina d’Ampezzo

• In Serie A il Milan ha battuto il Bologna al Dall’Ara (1-3) e insegue l’Inter con 5 punti di distacco

• L’attore comico Lillo Petrolo sarà uno dei co-conduttori della serata cover del Festival di Sanremo

• Sono scomparsi il botanico Pier Virgilio Arrioni (93 anni), l’attrice statunitense Elyse Donalson (78), il calciatore Nicolas Giani (39), lo scrittore giapponese Akira Iriye (91), il grafico franco-svizzero Jean Widmer (96)



Titoli

Corriere della Sera: Lega, terremoto Vannacci

la Repubblica: Lo strappo di Vannacci

La Stampa: Torino, Piantedosi accusa / Pd e 5S: deriva autoritaria

Il Sole 24 Ore: Ciclone Harry, due miliardi di danni / In ritardo il decreto aiuti per le imprese

Avvenire: Fermi sul fermo

Il Messaggero: Sicurezza, tutele per gli agenti

Il Giornale: L’assedio dei 10mila a Milano / Rischio anarchico sui Giochi

Leggo: Bombe e gelo, Kiev allo stremo

Qn: Sicurezza, slitta il decreto / scontro governo-opposizione

Il Fatto: Voglio decidere chi / e come può protestare

Libero: Alto tradimento

La Verità: Volano i Vannacci, gode il Colle

Il Mattino: Uccisa a 22 anni, caccia al fratello

il Quotidiano del Sud: Terremoto Vannacci

il manifesto: Fascio di nervi

Domani: Piantedosi fa il poliziotto cattivo / «Sinistra complice dei violenti»



