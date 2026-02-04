Sezioni
Cronaca
04/02/2026 07:08:00

4 Febbraio: il partito di Vannacci, Trump e il voto, gelo e bombe sull'Ucraina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770185650-0-4-febbraio-il-partito-di-vannacci-trump-e-il-voto-gelo-e-bombe-sull-ucraina.png

E' il 4 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Il generale Vannacci fa dietrofront, lascia la Lega di Salvini e fonda un partito di ultradestra. Ci si chiede quanti lo seguiranno tra i parlamentari, a che percentuale può arrivare e quanto la sua uscita inciderà sul governo
• Trump sta cercando di forzare l’equilibrio democratico americano e punta a nazionalizzare il voto in almeno 15 Stati per addomesticare i risultati: lo scrive il New York Times, sulla base delle dichiarazioni e delle mosse dello stesso Trump
• Il braccio di ferro tra Washington e Teheran continua: i militari Usa hanno abbattuto un drone iraniano, ma l’episodio non ha interrotto gli sforzi diplomatici. I rappresentanti dei due Paesi venerdì dovrebbero confrontarsi sullo scottante tema del progetto di nucleare militare degli ayatollah
• Sta per scadere il trattato New Start contro la proliferazione nucleare, ma Usa e Russia non sembra vogliano rinnovarlo. A Trump piacerebbe coinvolgere anche la Cina
• Bill e Hillary Clinton, dopo molti rifiuti, hanno deciso che deporrano al Congresso sul caso Epstein
• Gelo e bombe stanno colpendo la popolazione ucraina, ma la trattativa trilaterale continua oggi. Si muove anche il presidente Macron. Intanto Kiev ha ottenuto un pacchetto di aiuti da Svezia e Danimarca


• La Spagna ha deciso di vietare l’uso dei social ai minori di 16 anni, suscitando lo sdegno di Elon Musk che ha definito il premier Sánchez «traditore del popolo spagnolo»
• Il fondatore di Tesla è nel mirino della giustizia francese, che ha perquisito la sede di X a Parigi e lo ha convocato per il 20 aprile
• Il secondogenito di Muammar Gheddafi, Saif al-Islam Gheddafi, 44 anni, è morto in Libia, sembra in uno scontro a fuoco
• Una giovane di 23 anni, Ilenia Musella, è stata uccisa a Ponticelli (Napoli) al termine di una lite di famiglia. Si sospetta che ad accoltellarla alla schiena sia stato il fratello maggiore Giuseppe, 28 anni, che in serata è stato arrestato
• Al largo di Gallipoli sono stati trovati i resti di una grande nave oneraria romana di epoca tardo imperiale. Il prezioso relitto potrà essere recuperato
• Gerry Scotti cancella i gettoni d’oro dai suoi programmi a premi: ora i vincitori verrano pagati in moneta reale, con bonifico e ritenuta d’acconto
• Per un inconveniente tecnico è stata rinviata a marzo la missione spaziale Artemis II, che porterà in orbita quattro astronauti
• Gli account di Fabrizio Corona sono stati rimossi da Instragram per i loro contenuti ritenuti diffamanti. Lui, attraverso l’avvocato, si definisce vittima della censura
• In Parlamento il ministro Piantedosi ha attaccato duramente chi sfila accanto ai facinorosi e l’opposizione è insorta. Intanto Meloni sta limando il pacchetto sicurezza, che è stato inviato al Colle e verrà discusso domani in cdm
• Il Vaticano vorrebbe ripristinare il volto del dipinto restaurato con i tratti di Meloni. Si attende una decisione delle Belle Arti
• Il Comune di Crans-Montana ha deciso di devolvere un milione di franchi svizzeri alle vittime del rogo di Capodanno
• A Bergamo un professore di 56 anni è finito ai domiciliari a causa della sua relazione con una studentessa di 15
• Si è costituito il figlio del rapinatore sinti ucciso durante un furto a Lonate Pozzolo
• A Piacenza un giovane padre ha mandato all’ospedale la maestra elementare della figlia che gli aveva chiesto di firmare un modulo d’uscita anticipata
• In Puglia è stata scoperta una truffa da 1,4 mlioni di euro, realizzata sugli assegni unici universali grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale
• La sciatrice Lindsey Vonn gareggerà nella discesa libera olimpica nonostante si sia gravemente infortunata a un legamento
• Le prime gare di selezione per i Giochi invernali inizieranno questa sera a Cortina d’Ampezzo
• In Serie A il Milan ha battuto il Bologna al Dall’Ara (1-3) e insegue l’Inter con 5 punti di distacco
• L’attore comico Lillo Petrolo sarà uno dei co-conduttori della serata cover del Festival di Sanremo
• Sono scomparsi il botanico Pier Virgilio Arrioni (93 anni), l’attrice statunitense Elyse Donalson (78), il calciatore Nicolas Giani (39), lo scrittore giapponese Akira Iriye (91), il grafico franco-svizzero Jean Widmer (96)

Titoli
Corriere della Sera: Lega, terremoto Vannacci
la Repubblica: Lo strappo di Vannacci
La Stampa: Torino, Piantedosi accusa / Pd e 5S: deriva autoritaria
Il Sole 24 Ore: Ciclone Harry, due miliardi di danni / In ritardo il decreto aiuti per le imprese
Avvenire: Fermi sul fermo
Il Messaggero: Sicurezza, tutele per gli agenti
Il Giornale: L’assedio dei 10mila a Milano / Rischio anarchico sui Giochi
Leggo: Bombe e gelo, Kiev allo stremo
Qn: Sicurezza, slitta il decreto / scontro governo-opposizione
Il Fatto: Voglio decidere chi / e come può protestare
Libero: Alto tradimento
La Verità: Volano i Vannacci, gode il Colle
Il Mattino: Uccisa a 22 anni, caccia al fratello
il Quotidiano del Sud: Terremoto Vannacci
il manifesto: Fascio di nervi
Domani: Piantedosi fa il poliziotto cattivo / «Sinistra complice dei violenti»









