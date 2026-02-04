4 Febbraio: il partito di Vannacci, Trump e il voto, gelo e bombe sull'Ucraina
E' il 4 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Il generale Vannacci fa dietrofront, lascia la Lega di Salvini e fonda un partito di ultradestra. Ci si chiede quanti lo seguiranno tra i parlamentari, a che percentuale può arrivare e quanto la sua uscita inciderà sul governo • Trump sta cercando di forzare l’equilibrio democratico americano e punta a nazionalizzare il voto in almeno 15 Stati per addomesticare i risultati: lo scrive il New York Times, sulla base delle dichiarazioni e delle mosse dello stesso Trump • Il braccio di ferro tra Washington e Teheran continua: i militari Usa hanno abbattuto un drone iraniano, ma l’episodio non ha interrotto gli sforzi diplomatici. I rappresentanti dei due Paesi venerdì dovrebbero confrontarsi sullo scottante tema del progetto di nucleare militare degli ayatollah • Sta per scadere il trattato New Start contro la proliferazione nucleare, ma Usa e Russia non sembra vogliano rinnovarlo. A Trump piacerebbe coinvolgere anche la Cina • Bill e Hillary Clinton, dopo molti rifiuti, hanno deciso che deporrano al Congresso sul caso Epstein • Gelo e bombe stanno colpendo la popolazione ucraina, ma la trattativa trilaterale continua oggi. Si muove anche il presidente Macron. Intanto Kiev ha ottenuto un pacchetto di aiuti da Svezia e Danimarca
• La Spagna ha deciso di vietare l’uso dei social ai minori di 16 anni, suscitando lo sdegno di Elon Musk che ha definito il premier Sánchez «traditore del popolo spagnolo» • Il fondatore di Tesla è nel mirino della giustizia francese, che ha perquisito la sede di X a Parigi e lo ha convocato per il 20 aprile • Il secondogenito di Muammar Gheddafi, Saif al-Islam Gheddafi, 44 anni, è morto in Libia, sembra in uno scontro a fuoco • Una giovane di 23 anni, Ilenia Musella, è stata uccisa a Ponticelli (Napoli) al termine di una lite di famiglia. Si sospetta che ad accoltellarla alla schiena sia stato il fratello maggiore Giuseppe, 28 anni, che in serata è stato arrestato • Al largo di Gallipoli sono stati trovati i resti di una grande nave oneraria romana di epoca tardo imperiale. Il prezioso relitto potrà essere recuperato • Gerry Scotti cancella i gettoni d’oro dai suoi programmi a premi: ora i vincitori verrano pagati in moneta reale, con bonifico e ritenuta d’acconto • Per un inconveniente tecnico è stata rinviata a marzo la missione spaziale Artemis II, che porterà in orbita quattro astronauti • Gli account di Fabrizio Corona sono stati rimossi da Instragram per i loro contenuti ritenuti diffamanti. Lui, attraverso l’avvocato, si definisce vittima della censura • In Parlamento il ministro Piantedosi ha attaccato duramente chi sfila accanto ai facinorosi e l’opposizione è insorta. Intanto Meloni sta limando il pacchetto sicurezza, che è stato inviato al Colle e verrà discusso domani in cdm • Il Vaticano vorrebbe ripristinare il volto del dipinto restaurato con i tratti di Meloni. Si attende una decisione delle Belle Arti • Il Comune di Crans-Montana ha deciso di devolvere un milione di franchi svizzeri alle vittime del rogo di Capodanno • A Bergamo un professore di 56 anni è finito ai domiciliari a causa della sua relazione con una studentessa di 15 • Si è costituito il figlio del rapinatore sinti ucciso durante un furto a Lonate Pozzolo • A Piacenza un giovane padre ha mandato all’ospedale la maestra elementare della figlia che gli aveva chiesto di firmare un modulo d’uscita anticipata • In Puglia è stata scoperta una truffa da 1,4 mlioni di euro, realizzata sugli assegni unici universali grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale • La sciatrice Lindsey Vonn gareggerà nella discesa libera olimpica nonostante si sia gravemente infortunata a un legamento • Le prime gare di selezione per i Giochi invernali inizieranno questa sera a Cortina d’Ampezzo • In Serie A il Milan ha battuto il Bologna al Dall’Ara (1-3) e insegue l’Inter con 5 punti di distacco • L’attore comico Lillo Petrolo sarà uno dei co-conduttori della serata cover del Festival di Sanremo • Sono scomparsi il botanico Pier Virgilio Arrioni (93 anni), l’attrice statunitense Elyse Donalson (78), il calciatore Nicolas Giani (39), lo scrittore giapponese Akira Iriye (91), il grafico franco-svizzero Jean Widmer (96)
Titoli Corriere della Sera: Lega, terremoto Vannacci la Repubblica: Lo strappo di Vannacci La Stampa: Torino, Piantedosi accusa / Pd e 5S: deriva autoritaria Il Sole 24 Ore: Ciclone Harry, due miliardi di danni / In ritardo il decreto aiuti per le imprese Avvenire: Fermi sul fermo Il Messaggero: Sicurezza, tutele per gli agenti Il Giornale: L’assedio dei 10mila a Milano / Rischio anarchico sui Giochi Leggo: Bombe e gelo, Kiev allo stremo Qn: Sicurezza, slitta il decreto / scontro governo-opposizione Il Fatto: Voglio decidere chi / e come può protestare Libero: Alto tradimento La Verità: Volano i Vannacci, gode il Colle Il Mattino: Uccisa a 22 anni, caccia al fratello il Quotidiano del Sud: Terremoto Vannacci il manifesto: Fascio di nervi Domani: Piantedosi fa il poliziotto cattivo / «Sinistra complice dei violenti»
Il Liceo Artistico “Don Gaspare Morello” di Mazara del Vallo apre ancora una volta le porte a studenti e genitori per un’altra giornata dedicata all’orientamento e alla scoperta della sua ampia offerta...
Colpo notturno alla falegnameria “Pinocchio” del centro sociale del quartiere popolare Sappusi di Marsala. Ignoti hanno forzato i lucchetti e portato via tutta l’attrezzatura, manuale ed elettrica, utilizzata nei laboratori...
Il quotidiano online di riferimento diventa il centro della tua comunicazione elettorale
Nel rumore continuo dei social, tra post che scorrono via e polemiche che durano poche ore, c’è un luogo in cui a Marsala,...
E' il 4 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Il generale Vannacci fa dietrofront, lascia la Lega di Salvini e fonda un partito di ultradestra. Ci si chiede quanti lo seguiranno tra...