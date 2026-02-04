Sezioni
Cronaca
04/02/2026 14:10:00

Marsala: un uomo arrestato per violenza sessuale e aggressione alla polizia 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/marsala-un-uomo-arrestato-per-violenza-sessuale-e-aggressione-alla-polizia-450.jpg

La Polizia di Stato di Marsala ha arrestato nei giorni scorsi un cittadino extracomunitario, classe 1992, originario del Sudan, accusato di violenza sessuale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato inoltre allontanato dal territorio comunale e condotto presso il CPR di Trapani in attesa di rimpatrio.

 

L’intervento degli agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala è scaturito da una richiesta di aiuto da parte di una donna marsalese, titolare di una palestra, che ha denunciato di essere stata molestata sessualmente nei pressi della propria attività. Secondo quanto riferito, il soggetto — già noto alla donna per precedenti episodi di disturbo ai clienti — avrebbe pedinato la vittima all’interno della sala ginnica per poi palpeggiarla.

 

Dopo aver allontanato l’uomo dalla struttura sportiva, la donna ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli agenti sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile a poche centinaia di metri dal centro fitness. Durante il controllo, l’uomo, sprovvisto di documenti, si è rifiutato più volte di seguire i poliziotti in Commissariato per l’identificazione, reagendo con violenza: ha spintonato un agente e si è poi avventato contro un secondo operatore, facendo cadere entrambi a terra.

 

Anche dopo essere stato ammanettato, il soggetto ha continuato a opporre resistenza, colpendo gli agenti con calci fino all’ingresso negli uffici del Commissariato. A seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una forbice in metallo appuntita, successivamente sequestrata. I due poliziotti coinvolti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in sei giorni.

 

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, senza fissa dimora ed ex richiedente protezione internazionale, risultava già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, tra cui danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni personali aggravate, porto abusivo d’armi e getto pericoloso di cose.

Dopo le formalità di rito, l’indagato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni aggravate, porto abusivo d’armi e violenza sessuale. Trattenuto nelle camere di sicurezza, è stato sottoposto a giudizio per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo il divieto di dimora nel Comune di Marsala e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Infine, accertata la sua permanenza irregolare sul territorio nazionale, l’uomo è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Trapani, dove rimarrà in attesa di essere rimpatriato nel Paese di origine.









