Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/02/2026 07:25:00

21 Febbraio: dazi illegali, Di Maio prof, i guai del principe Andrea, le minacce all'Iran

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/21-febbraio-dazi-illegali-di-maio-prof-i-guai-del-principe-andrea-le-minacce-all-iran-450.png

E' il 21 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. 

 

• La Corte Suprema Usa ha bocciato i dazi di Trump: prima di imporli, il presidente avrebbe dovuto passare per il Congresso. Lui parla di «giudici vergognosi» e pensa a nuove tariffe
• La prima ripercussione in Europa dopo la decisione dei giudici americani è stata il momentaneo congelamento del voto sulle tariffe contrattate con la Casa Bianca
• Il principe Andrea, oltre alle conseguenze penali per i suoi rapporti con Epstein, rischia anche di essere espulso dalla linea di successione monarchica

 


• Sul fronte mediorientale, Trump è tornato a minacciare l’Iran: prospetta un attacco limitato che induca gli ayatollah a trattare. Intanto le basi Usa nel Golfo Persico si svuotano in vista di un’offensiva
• Trump potrebbe arrivare a Milano per l’attesissima finale olimpica di hockey maschile tra Usa e Canada, domani alle 14.10. La sua presenza è data al 70 per cento
• L’Ungheria torna a schierarsi contro Kiev e boccia il prestito europeo di 90 miliardi all’Ucraina. Si attende la risposta degli altri Paesi della Ue, che intanto prepara nuove sanzioni contro Mosca
• Il governo farà appello contro le decisioni riguardanti il caso Sea Watch: lo ha annunciato il ministro degli Interni Piantedosi
• A Napoli sono in rapido peggioramento le condizioni di Domenico, il bimbo di due anni che ha subito il trapianto di un cuore difettoso
• Nell’inchiesta sull’omicidio di Rogoredo spunta la pista del pizzo pagato dai pusher al poliziotto sotto accusa
• Andrea Lucidi, un giornalista italiano filo-putiniano, è stato fermato dalla polizia a Istanbul
• Frasi sessiste e sospetti di favoritismi sono stati riscontrati negli atti dell’ultimo concorso pubblico per notai
• Per una serie di sgravi fiscali, le pensioni di marzo saranno più ricche
• C’è anche un ricercatore italiano nell’équipe internazionale che ha scoperto lo Spinosauro, un rettile preistorico contemporaneo del tirannosauro
• L’ex governatore della Campania Vincenzo De Luca torna nell’arena politica: si candiderà di nuovo a sindaco di Salerno
• In Argentina il governo ultraliberista ha portato a 12 ore la giornata lavorativa. A Buenos Aires è esplosa la protesta di piazza
• Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato rieletto segretario della Cdu con oltre il 90 per cento dei voti
• È stato condannato per omicidio colposo un alpinista che aveva abbandonato la compagna facendola morire per assideramento
• Sotto processo per i saluti romani ad Acca Larernzia, 29 militanti di CasaPound sono stati tutti prosciolti
• Un piccolo imprenditore è stato condannato per tentato omicidio: aveva aggredito con un’accetta un dipendente che chiedeva di essere pagato
• Un tunisino di 54 anni ha ucciso dopo un litigio un connazionale travolgendolo con l’auto
• A Milano un ladro è rimasto imprigionato nel caveau della banca che voleva svaligiare
• L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta uomini 5 mila metri dello short track. Ottima prova da parte di Sighel, Nadalini, Spechenhauser e Cassinelli. Nel medagliere gli azzurri sono terzi con 27 titoli
• Nell’anticipo di Serie A il Sassuolo ha sconfitto per 3 a 0 il Verona
• Venti eccezionali opere di Michelangelo sono venute alla luce durante ricerche storiche a Roma
• Sono morti l’attore statunitense Eric Dane (53), il dottor Bollore di Grey’s Anatomy, l’attrice e cantante napoletana Angela Luce (87), il basso-baritono belga José van Dam (85)

Titoli
Corriere della Sera: Bocciati i dazi, la furia di Trump
la Repubblica: Dazi, bocciato Trump
La Stampa: Stop ai dazi, Trump non cede
Il Sole 24 Ore: La Corte Suprema boccia i dazi, il Pil frena / Trump: nuova tariffaal +10% per tutti
Avvenire: Trump paga dazio
Il Messaggero: Il boomerang
Il Giornale: Trump paga dazio
Qn: Dazi, la Corte boccia Trump / Il tycoon: imporrò il 10% in più
Il Fatto: Fanno flop sui rimpatri e incolpano i magistrati
Libero: «Peggio le toghe della sinistra»
La Verità: Per l’elemosiniere di Bergoglio / paghiamo noi il conto: 21 milioni
Il Mattino: Usa, bocciati i dazi di Trump
il Quotidiano del Sud: Dazi, la corte boccia Trump
il manifesto: Corte / in faccia
Domani: La Corte a Trump: «Dazi illegali» / L’autocrate minaccia nuove tariffe









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo