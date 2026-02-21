21 Febbraio: dazi illegali, Di Maio prof, i guai del principe Andrea, le minacce all'Iran
E' il 21 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• La Corte Suprema Usa ha bocciato i dazi di Trump: prima di imporli, il presidente avrebbe dovuto passare per il Congresso. Lui parla di «giudici vergognosi» e pensa a nuove tariffe • La prima ripercussione in Europa dopo la decisione dei giudici americani è stata il momentaneo congelamento del voto sulle tariffe contrattate con la Casa Bianca • Il principe Andrea, oltre alle conseguenze penali per i suoi rapporti con Epstein, rischia anche di essere espulso dalla linea di successione monarchica
• Sul fronte mediorientale, Trump è tornato a minacciare l’Iran: prospetta un attacco limitato che induca gli ayatollah a trattare. Intanto le basi Usa nel Golfo Persico si svuotano in vista di un’offensiva • Trump potrebbe arrivare a Milano per l’attesissima finale olimpica di hockey maschile tra Usa e Canada, domani alle 14.10. La sua presenza è data al 70 per cento • L’Ungheria torna a schierarsi contro Kiev e boccia il prestito europeo di 90 miliardi all’Ucraina. Si attende la risposta degli altri Paesi della Ue, che intanto prepara nuove sanzioni contro Mosca • Il governo farà appello contro le decisioni riguardanti il caso Sea Watch: lo ha annunciato il ministro degli Interni Piantedosi • A Napoli sono in rapido peggioramento le condizioni di Domenico, il bimbo di due anni che ha subito il trapianto di un cuore difettoso • Nell’inchiesta sull’omicidio di Rogoredo spunta la pista del pizzo pagato dai pusher al poliziotto sotto accusa • Andrea Lucidi, un giornalista italiano filo-putiniano, è stato fermato dalla polizia a Istanbul • Frasi sessiste e sospetti di favoritismi sono stati riscontrati negli atti dell’ultimo concorso pubblico per notai • Per una serie di sgravi fiscali, le pensioni di marzo saranno più ricche • C’è anche un ricercatore italiano nell’équipe internazionale che ha scoperto lo Spinosauro, un rettile preistorico contemporaneo del tirannosauro • L’ex governatore della Campania Vincenzo De Luca torna nell’arena politica: si candiderà di nuovo a sindaco di Salerno • In Argentina il governo ultraliberista ha portato a 12 ore la giornata lavorativa. A Buenos Aires è esplosa la protesta di piazza • Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato rieletto segretario della Cdu con oltre il 90 per cento dei voti • È stato condannato per omicidio colposo un alpinista che aveva abbandonato la compagna facendola morire per assideramento • Sotto processo per i saluti romani ad Acca Larernzia, 29 militanti di CasaPound sono stati tutti prosciolti • Un piccolo imprenditore è stato condannato per tentato omicidio: aveva aggredito con un’accetta un dipendente che chiedeva di essere pagato • Un tunisino di 54 anni ha ucciso dopo un litigio un connazionale travolgendolo con l’auto • A Milano un ladro è rimasto imprigionato nel caveau della banca che voleva svaligiare • L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta uomini 5 mila metri dello short track. Ottima prova da parte di Sighel, Nadalini, Spechenhauser e Cassinelli. Nel medagliere gli azzurri sono terzi con 27 titoli • Nell’anticipo di Serie A il Sassuolo ha sconfitto per 3 a 0 il Verona • Venti eccezionali opere di Michelangelo sono venute alla luce durante ricerche storiche a Roma • Sono morti l’attore statunitense Eric Dane (53), il dottor Bollore di Grey’s Anatomy, l’attrice e cantante napoletana Angela Luce (87), il basso-baritono belga José van Dam (85)
Titoli Corriere della Sera: Bocciati i dazi, la furia di Trump la Repubblica: Dazi, bocciato Trump La Stampa: Stop ai dazi, Trump non cede Il Sole 24 Ore: La Corte Suprema boccia i dazi, il Pil frena / Trump: nuova tariffaal +10% per tutti Avvenire: Trump paga dazio Il Messaggero: Il boomerang Il Giornale: Trump paga dazio Qn: Dazi, la Corte boccia Trump / Il tycoon: imporrò il 10% in più Il Fatto: Fanno flop sui rimpatri e incolpano i magistrati Libero: «Peggio le toghe della sinistra» La Verità: Per l’elemosiniere di Bergoglio / paghiamo noi il conto: 21 milioni Il Mattino: Usa, bocciati i dazi di Trump il Quotidiano del Sud: Dazi, la corte boccia Trump il manifesto: Corte / in faccia Domani: La Corte a Trump: «Dazi illegali» / L’autocrate minaccia nuove tariffe
