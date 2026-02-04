Sezioni
Cronaca
04/02/2026 12:45:00

 Siciliacque e Italgas a scuola per educare all’uso responsabile delle risorse idriche

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770205076-0-siciliacque-e-italgas-a-scuola-per-educare-all-uso-responsabile-delle-risorse-idriche.png

Sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’acqua, sul suo ciclo naturale e sulla necessità di un utilizzo corretto e consapevole di una risorsa tanto preziosa quanto limitata. È questo l’obiettivo del progetto “Le cronache dell’acqua”, promosso da Italgas e Siciliacque, che prende il via oggi, martedì 3 febbraio, e proseguirà fino a venerdì 6 febbraio coinvolgendo nove plessi scolastici delle province di Enna e Trapani per un totale di 904 alunni.

 

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Leonforte, Cerami, Gagliano Castelferrato e Troina (Enna) e di Paceco, Valderice e Buseto Palizzolo (Trapani). Attraverso attività extracurriculari, laboratori didattici e momenti di confronto pensati per i più giovani, gli alunni saranno accompagnati alla scoperta del ciclo dell’acqua, dalla sua origine alla distribuzione, fino alla restituzione all’ambiente.

Particolare attenzione sarà dedicata ai comportamenti quotidiani che ciascuno può adottare per contribuire al risparmio idrico, in un contesto climatico sempre più segnato da periodi di siccità e fenomeni estremi. L’obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni scolastiche alla formazione di cittadini consapevoli, capaci di riconoscere il valore dell’acqua come bene essenziale alla vita e patrimonio da tutelare.

 

Al centro del percorso educativo anche il ruolo di Siciliacque, società del gruppo Italgas, impegnata nella gestione della grande rete di trasporto idrico regionale. Un’attività che si traduce in investimenti infrastrutturali, digitalizzazione e innovazione tecnologica, ma anche in iniziative di educazione ambientale rivolte alle comunità locali e alle giovani generazioni.

“Le cronache dell’acqua” si inserisce così in un percorso di responsabilità condivisa, in cui scuola, imprese e territorio collaborano per costruire una cultura della sostenibilità che parta dai più piccoli e si rifletta nelle scelte quotidiane di tutti.









