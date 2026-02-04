Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
04/02/2026 13:30:00

Mazara: il Comune ha inaugurato il suo Ufficio Relazioni con il Pubblico 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770206404-0-mazara-il-comune-ha-inaugurato-il-suo-ufficio-relazioni-con-il-pubblico.jpg

È stata inaugurata ieri la nuova sede dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Mazara del Vallo, ubicata in via Carmine n. 6, nei locali comunali adiacenti l’Aula consiliare. Gli spazi, ristrutturati nei mesi scorsi grazie ai fondi del Gal Pesca, saranno in parte condivisi con il Distretto della Pesca Cosvap.

Alla cerimonia di apertura, avviata con la scopertura della targa “URP”, hanno partecipato il sindaco Salvatore Quinci, l’assessore all’Innovazione e Smart City Gianfranco Casale, altri componenti della Giunta, il presidente del Consiglio comunale Francesco Di Liberti, consiglieri comunali, il dirigente del I Settore Giovanna Lombardo, il personale dell’Ufficio Innovazione e i referenti dei vari settori comunali.

 

«Il nostro Comune si dota di un luogo fisico per agevolare il contatto diretto tra cittadini ed Ente – ha dichiarato il sindaco Quinci – per fornire informazioni su pratiche e servizi comunali e per agevolare anche la conoscenza e l’uso dei servizi digitali che stiamo mettendo in campo».

L’URP sarà aperto al pubblico due volte a settimana: il lunedì dalle ore 15 alle ore 17 e il mercoledì dalle ore 9 alle ore 13. A coordinarlo sarà il funzionario comunale Angela Curia, affiancata da referenti di tutti i settori comunali, grazie alla collaborazione dei dirigenti.

L’assessore Casale ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Affiancare un ufficio fisico ai servizi digitali già attivati e in corso di attivazione è fondamentale. Il Comune sta lavorando in linea con il Codice dell’Amministrazione Digitale e con la Missione 1 “Digitalizzazione della PA” del PNRR».

 

Con l’apertura dell’URP, il Comune di Mazara del Vallo attua pienamente quanto previsto dalla legge n. 150/2000, che individua tre principali ambiti della comunicazione pubblica: l’informazione istituzionale garantita dall’Ufficio Stampa, la comunicazione politica dell’organo di vertice affidata al Portavoce e la comunicazione interna ed esterna diretta con i cittadini, svolta dall’URP.

 

Come spiegato dalla responsabile Angela Curia, l’obiettivo dell’Ufficio è «facilitare la fruizione delle piattaforme digitali, favorire l’accesso ai servizi pubblici e promuoverne la conoscenza; orientare l’utenza sulle modalità di erogazione dei servizi comunali, informare sui diritti dei cittadini previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali e promuovere lo sportello al cittadino e polifunzionale digitale».

L’URP è articolato in due ambiti integrati: il front office, che rappresenta il primo punto di contatto con l’utenza per ascolto, informazioni e segnalazioni di eventuali disservizi, e il back office, deputato all’elaborazione delle informazioni provenienti dai vari settori dell’Ente.

 

 









