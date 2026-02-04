Sezioni
Istituzioni

Dalla Regione
04/02/2026 17:13:00

Frana di Niscemi, la Regione attiva il monitoraggio scientifico. Ma sui rimborsi ...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770221667-0-frana-di-niscemi-la-regione-attiva-il-monitoraggio-scientifico-ma-sui-rimborsi.jpg

La Regione Siciliana accelera sul fronte tecnico-scientifico per la frana di Niscemi, ma sul piano politico il clima resta incandescente. Da un lato partono i monitoraggi di Ingv e Ogs sull’area a rischio, dall’altro esplode la polemica sui contributi agli sfollati: 26 mila euro a famiglia, una cifra che il Movimento 5 Stelle definisce senza mezzi termini “un’elemosina”.

 

Al via il monitoraggio di Ingv e Ogs

 

È partito oggi il monitoraggio straordinario del fenomeno franoso che interessa il territorio del Comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. L’attività tecnico-scientifica è affidata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e all’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs), su richiesta della Presidenza della Regione Siciliana.

Le operazioni saranno condotte in stretta collaborazione con i dipartimenti della Protezione civile nazionale e regionale, con l’obiettivo di comprendere a fondo l’evoluzione della frana e valutare i rischi per la popolazione.

 

Schifani: “La sicurezza è la nostra priorità”

 

«La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità assoluta», afferma il presidente della Regione Renato Schifani. «Per questo ci stiamo affidando a istituti di rilevanza scientifica internazionale che, attraverso indagini rigorose e tecnologie avanzate, ci permetteranno di comprendere pienamente il fenomeno».

Secondo Schifani si tratta di studi complessi che coinvolgeranno anche altri enti, con l’obiettivo di individuare sistemi di sorveglianza e predisporre provvedimenti mirati per la tutela del territorio e della popolazione.

 

Cosa faranno Ingv e Ogs

 

Nel dettaglio, l’Ingv si occuperà di:

  • monitoraggio geochimico per verificare la presenza di anomalie di gas crostali, in particolare metano;
  • monitoraggio geofisico con l’installazione di una rete di stazioni Gnss per misurare in tempo reale gli spostamenti del suolo e le accelerazioni del movimento franoso.

Parallelamente, l’Ogs eseguirà:

  • una prospezione geoelettrica 3D;
  • una prospezione sismica ad alta risoluzione.

Indagini che serviranno a ricostruire le caratteristiche del sottosuolo, individuare eventuali piani di scivolamento e definire con maggiore precisione i volumi di terreno coinvolti.

 

Il nodo rimborsi: “26 mila euro a famiglia, una vergogna”

 

Ma mentre partono i monitoraggi, si accende lo scontro politico sui fondi destinati agli sfollati. La Regione ha annunciato uno stanziamento di 13 milioni di euro per contributi a fondo perduto destinati all’acquisto di una nuova casa.

Una cifra che, divisa per le circa 500 famiglie rimaste senza abitazione, equivale a poco più di 26 mila euro ciascuna.

A denunciarlo è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola: «26 mila euro è la cifra pro capite che ciascuna delle famiglie sfollate riceverà. Una vera e propria elemosina da parte dell’esecutivo Schifani».

 

“Qui non si perde solo una casa”

 

«La casa – sottolinea Di Paola – rappresenta nella maggioranza dei casi il risultato di anni di lavoro e sacrifici, lo scrigno di ricordi ed emozioni. Il presidente Schifani evidentemente non riesce a svestire i panni dell’uomo di partito e a calarsi nella parte di chi ha perso tutto».

L’esponente pentastellato chiede un immediato ripensamento: «Auspico che la Regione Siciliana riveda al rialzo questa cifra, perché così siamo oltre il ridicolo».

 

Tecnica e politica, due piani che non si incontrano

 

A Niscemi, insomma, la gestione dell’emergenza corre su due binari paralleli. Da una parte la scienza, chiamata a capire se e come il territorio potrà essere messo in sicurezza. Dall’altra la politica, che discute su numeri e responsabilità mentre centinaia di famiglie restano senza una casa.

E intanto la frana continua a ricordare, ogni giorno, che il tempo non è una variabile astratta.









