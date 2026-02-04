Marsala al buio e tra le buche, il PD: “Non c'è più sicurezza pubblica"

04/02/2026 20:00:00

Strade senza illuminazione, arterie trasformate in percorsi a ostacoli e voragini che mettono a rischio pedoni e automobilisti. È un quadro duro quello denunciato dal circolo del Partito Democratico di Marsala, che punta il dito contro lo stato di abbandono e la mancata sicurezza della città.

“Non è più solo una questione di decoro, ma di vera e propria sicurezza pubblica”, afferma il PD in una nota diffusa il 3 febbraio. Secondo i dem, numerose segnalazioni arrivano quotidianamente dai cittadini, che denunciano intere vie rimaste al buio “da giorni, se non addirittura da mesi”.

La situazione sarebbe particolarmente grave lungo le arterie limitrofe al Lungomare e nelle periferie, fino alla Riserva dello Stagnone. “È sotto gli occhi di tutti – o meglio, non lo è per colpa della fitta oscurità – lo stato in cui versa la costa”, sottolinea il circolo PD, parlando di una delle zone più rappresentative e frequentate della città completamente priva di illuminazione. Una condizione che, oltre a rappresentare “un biglietto da visita inaccettabile per i visitatori”, espone i residenti a “rischi altissimi sul fronte della sicurezza stradale e personale”.

All’emergenza illuminazione si aggiunge quella del dissesto stradale. Le recenti piogge avrebbero aggravato una situazione già compromessa da anni di scarsa manutenzione. “Quelle che inizialmente erano semplici fessure si sono trasformate in vere e proprie voragini: crateri profondi che mettono a repentaglio l’incolumità di chiunque si trovi a circolare”, denuncia il partito.

Nel mirino anche la gestione complessiva degli interventi da parte dell’amministrazione comunale. “Non bastano le luci di facciata! Non è tollerabile che l’ordinaria amministrazione sia trattata come un’emergenza perenne”, attacca il PD, respingendo al mittente le giustificazioni legate al maltempo: “Le condizioni meteo non possono essere una scusa: è evidente la totale assenza di programmazione e di interventi preventivi”.

Secondo i dem, “le luci colorate della fontana nella neonata Piazza dell’Unità d’Italia non possono certo bastare a illuminare il resto della città, né possono nascondere i problemi strutturali che l’amministrazione ignora”.

Il circolo del Partito Democratico chiede quindi interventi immediati: il ripristino dei punti luce, con priorità al Lungomare e alle periferie, un piano urgente di riparazione stradale che superi la logica dei rattoppi “con asfalto a freddo, costoso, inefficiente e destinato a saltare alla prima pioggia”, e massima trasparenza sul cronoprogramma della manutenzione. “Marsala merita di essere una città vivibile, sicura e degnamente illuminata”, conclude la segretaria del circolo PD, Linda Licari. “Il Partito Democratico non resterà a guardare mentre la città sprofonda nell’incuria”.



