Trapani, Tranchida si blinda. Controcorrente avanza

04/02/2026 06:00:00

A Trapani la politica compie delle scelte: Controcorrente arriva in maggioranza con Giacomo Tranchida, in giunta l’assessore Andrea Genco. Potrebbe trattarsi di una fase nuova, segnata da scelte che pesano più delle dichiarazioni e da movimenti che ridisegnano gli equilibri istituzionali, tanto a Palazzo D’Alì quanto al Libero Consorzio comunale. Anche la consigliera provinciale Laura Barone approda nel movimento di Ismaele La Vardera.

Tranchida si blinda

Il sindaco della città di Trapani, dopo l’abbandono di Lele Barbara, assessore con 18 deleghe, metaforicamente era non solo il prediletto di Tranchida, tanto da lanciarlo candidato sindaco per le prossime amministrative, ma era anche il custode del Comune. Tutto passava da Barbara. E il dopo è stato da costruire, non solo amministrativamente ma soprattutto umanamente, con un’opposizione che si è occupata più di prestare fianco e dossier a Valerio Antonini che di occuparsi della città in maniera trasparente.

Approda in giunta, dunque, Andrea Genco, che ha aderito a Controcorrente: un passaggio politico tutt’altro che marginale, perché avviene in un momento in cui l’amministrazione comunale cerca stabilità e numeri certi, dopo mesi di fibrillazioni e tensioni interne. L’ingresso di Controcorrente non è solo un’operazione aritmetica: è una scelta di campo che segna la fine di una lunga ambiguità politica.

Genco è assessore e vicepresidente del Consiglio, quindi consigliere; non si è ancora dimesso dalla carica di numero due di Palazzo Cavarretta, posizione ambita da molti. La posizione potrebbe essere rivendicata da Trapani Tua, che perde un assessore; quindi, a quel punto, la casella potrebbe occuparla Giovanni Carpinteri.

In Consiglio comunale si sono registrate anche le dimissioni, per questioni personali, del consigliere comunale Baldo Cammareri, che faceva parte di Europa Verde e aveva aderito al gruppo “Rigenerazioni”. Arriverà al suo posto Monica Desideri, eletta nella lista “I Democratici”.

La politica trapanese è un terreno in continuo movimento, dove le alleanze si ridefiniscono. Ora la palla passa alla maggioranza che sostiene Tranchida, chiamata a dimostrare che questo nuovo assetto non è solo un’operazione di sopravvivenza politica, ma l’inizio di una fase di governo più solida, coerente e leggibile.

Controcorrente approda al Libero Consorzio

La Vardera si colloca alla sinistra di Salvatore Quinci, presidente provinciale: Laura Barone, infatti, ha aderito al movimento del deputato regionale. Si rafforza quindi un asse politico che va oltre il perimetro comunale e assume una dimensione territoriale più ampia. Un doppio posizionamento che certifica una strategia chiara: stare dove si governa, assumendosi oneri e responsabilità, nel bene e nel male.

Gli appuntamenti

Nella giornata di oggi, 4 febbraio, La Vardera sarà a Trapani, in conferenza stampa alle ore 11.00 all’Hotel Vittoria, insieme all’assessore comunale Andrea Genco e alla consigliera comunale di Alcamo, Laura Barone.

Giovedì, 5 febbraio, si terrà l’evento di apertura del Faro Territoriale di Alcamo, promosso da ABC, alla presenza di La Vardera. Appuntamento fissato alle ore 19.00 presso il “Qubbì” al Collegio dei Gesuiti.



