Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
04/02/2026 02:00:00

L’I.C. Sturzo-Asta di Marsala conquista l’Europa con accreditamento Erasmus+ 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/l-i-c-sturzo-asta-di-marsala-conquista-l-europa-con-accreditamento-erasmus-450.jpg

 Un traguardo di grande prestigio per la scuola marsalese. L’Istituto Comprensivo Sturzo-Asta ha ottenuto l’Accreditamento Erasmus+ KA120 dall’Agenzia Nazionale INDIRE, conquistando un ottimo punteggio di 86/100 e collocandosi tra le 300 scuole accreditate in tutta Italia. Un risultato che certifica la qualità della progettazione educativa dell’Istituto e la sua forte vocazione europea.

 

L’accreditamento Erasmus+ non rappresenta soltanto un riconoscimento formale, ma apre le porte a un piano pluriennale di mobilità internazionale, destinato a coinvolgere l’intera comunità scolastica. Studenti e studentesse avranno la possibilità di partecipare a esperienze di scambio nei Paesi dell’Unione Europea, mentre i docenti potranno confrontarsi con colleghi stranieri sulle metodologie didattiche più innovative, da trasferire poi nelle aule marsalesi.

 

Un successo che nasce da una visione educativa chiara e condivisa, fortemente orientata al futuro. A esprimere soddisfazione è la Dirigente scolastica, prof.ssa Annamaria Alagna, che ha sostenuto il progetto fin dalle sue prime fasi: «Questo accreditamento rappresenta un motivo di orgoglio per tutto l’Istituto. Abbiamo lavorato partendo dai bisogni reali della nostra scuola, con l’obiettivo di offrire ai nostri studenti opportunità di crescita autentiche e di respiro europeo. È un risultato che appartiene a tutta la comunità scolastica».

 

Fondamentale il lavoro del team di docenti progettisti, composto dalla prof.ssa Grazia Maggio, dalla prof.ssa Silvia Capponi e dalla prof.ssa Giusy Volturno, che ha saputo trasformare le esigenze del territorio e della scuola in una proposta progettuale solida, coerente e credibile.

 

Alla base dell’accreditamento, infatti, c’è una progettazione costruita sui bisogni formativi concreti, con obiettivi realistici e mirati a rafforzare le competenze, innovare la didattica e rispondere in modo efficace alle sfide educative contemporanee.

 

Per l’I.C. Sturzo-Asta si apre così una nuova fase, fatta di relazioni internazionali, scambi culturali e crescita professionale, che proietta la scuola marsalese in una dimensione sempre più europea. Un risultato che valorizza non solo l’Istituto, ma l’intero territorio.









Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...

Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo