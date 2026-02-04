L’I.C. Sturzo-Asta di Marsala conquista l’Europa con accreditamento Erasmus+ 

04/02/2026 02:00:00

Un traguardo di grande prestigio per la scuola marsalese. L’Istituto Comprensivo Sturzo-Asta ha ottenuto l’Accreditamento Erasmus+ KA120 dall’Agenzia Nazionale INDIRE, conquistando un ottimo punteggio di 86/100 e collocandosi tra le 300 scuole accreditate in tutta Italia. Un risultato che certifica la qualità della progettazione educativa dell’Istituto e la sua forte vocazione europea.

L’accreditamento Erasmus+ non rappresenta soltanto un riconoscimento formale, ma apre le porte a un piano pluriennale di mobilità internazionale, destinato a coinvolgere l’intera comunità scolastica. Studenti e studentesse avranno la possibilità di partecipare a esperienze di scambio nei Paesi dell’Unione Europea, mentre i docenti potranno confrontarsi con colleghi stranieri sulle metodologie didattiche più innovative, da trasferire poi nelle aule marsalesi.

Un successo che nasce da una visione educativa chiara e condivisa, fortemente orientata al futuro. A esprimere soddisfazione è la Dirigente scolastica, prof.ssa Annamaria Alagna, che ha sostenuto il progetto fin dalle sue prime fasi: «Questo accreditamento rappresenta un motivo di orgoglio per tutto l’Istituto. Abbiamo lavorato partendo dai bisogni reali della nostra scuola, con l’obiettivo di offrire ai nostri studenti opportunità di crescita autentiche e di respiro europeo. È un risultato che appartiene a tutta la comunità scolastica».

Fondamentale il lavoro del team di docenti progettisti, composto dalla prof.ssa Grazia Maggio, dalla prof.ssa Silvia Capponi e dalla prof.ssa Giusy Volturno, che ha saputo trasformare le esigenze del territorio e della scuola in una proposta progettuale solida, coerente e credibile.

Alla base dell’accreditamento, infatti, c’è una progettazione costruita sui bisogni formativi concreti, con obiettivi realistici e mirati a rafforzare le competenze, innovare la didattica e rispondere in modo efficace alle sfide educative contemporanee.

Per l’I.C. Sturzo-Asta si apre così una nuova fase, fatta di relazioni internazionali, scambi culturali e crescita professionale, che proietta la scuola marsalese in una dimensione sempre più europea. Un risultato che valorizza non solo l’Istituto, ma l’intero territorio.



