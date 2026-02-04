Marsala, a Villa Damiani il “Carnevale in punta di piedi” per i più piccoli

04/02/2026 11:06:00

Tre giornate all’insegna della fantasia, del gioco e dell’educazione ambientale dedicate ai bambini. L’Associazione Guardia Agroforestale Italiana – ODV-ETS – Delegazione Sicilia organizza, nei giorni 10, 11 e 12 febbraio 2026, dalle ore 9.30 alle 11.30, presso i locali di Villa Damiani a Marsala, la manifestazione dal titolo “Carnevale in punta di piedi – Il teatrino dei calzini parlanti”.



Un’iniziativa ideata e promossa da Giovanna Sinacori, che trasforma il Carnevale in un’occasione educativa e inclusiva.

“A Carnevale ogni calzino vale!” è lo slogan che accompagna l’evento, nato con l’obiettivo di promuovere la creatività e la fantasia attraverso il gioco teatrale, sensibilizzare al riuso e al riciclo, offrire un momento culturale e ludico alla comunità dei più piccoli e rafforzare il legame tra scuola e territorio.

Protagonisti delle mattinate saranno i “calzini parlanti”, originali marionette realizzate a mano con calzini e materiali di recupero, che daranno vita a uno spettacolo teatrale comico e coinvolgente. I bambini non saranno semplici spettatori, ma parte attiva della storia, interagendo con i personaggi e partecipando allo sviluppo della narrazione.

Accanto allo spettacolo, spazio anche alla manualità: i piccoli partecipanti, guidati dagli operatori, costruiranno la propria marionetta utilizzando calzini, bottoni, stoffe e altri materiali riciclati, sperimentando in prima persona il valore del riuso creativo.

La manifestazione si concluderà con i saluti finali e una merenda offerta dall’Associazione Guardia Agroforestale Italiana di Marsala, momento di condivisione e festa per tutti i bambini presenti.



