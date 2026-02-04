Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
04/02/2026 11:06:00

Marsala, a Villa Damiani il “Carnevale in punta di piedi” per i più piccoli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770199704-0-marsala-a-villa-damiani-il-carnevale-in-punta-di-piedi-per-i-piu-piccoli.jpg

Tre giornate all’insegna della fantasia, del gioco e dell’educazione ambientale dedicate ai bambini. L’Associazione Guardia Agroforestale Italiana – ODV-ETS – Delegazione Sicilia organizza, nei giorni 10, 11 e 12 febbraio 2026, dalle ore 9.30 alle 11.30, presso i locali di Villa Damiani a Marsala, la manifestazione dal titolo “Carnevale in punta di piedi – Il teatrino dei calzini parlanti”.
 

Un’iniziativa ideata e promossa da Giovanna Sinacori, che trasforma il Carnevale in un’occasione educativa e inclusiva.

“A Carnevale ogni calzino vale!” è lo slogan che accompagna l’evento, nato con l’obiettivo di promuovere la creatività e la fantasia attraverso il gioco teatrale, sensibilizzare al riuso e al riciclo, offrire un momento culturale e ludico alla comunità dei più piccoli e rafforzare il legame tra scuola e territorio.

Protagonisti delle mattinate saranno i “calzini parlanti”, originali marionette realizzate a mano con calzini e materiali di recupero, che daranno vita a uno spettacolo teatrale comico e coinvolgente. I bambini non saranno semplici spettatori, ma parte attiva della storia, interagendo con i personaggi e partecipando allo sviluppo della narrazione.

 

Accanto allo spettacolo, spazio anche alla manualità: i piccoli partecipanti, guidati dagli operatori, costruiranno la propria marionetta utilizzando calzini, bottoni, stoffe e altri materiali riciclati, sperimentando in prima persona il valore del riuso creativo.

La manifestazione si concluderà con i saluti finali e una merenda offerta dall’Associazione Guardia Agroforestale Italiana di Marsala, momento di condivisione e festa per tutti i bambini presenti.









Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...