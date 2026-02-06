Sezioni
Cultura

» Sociale
06/02/2026 00:00:00

Marsala, il Centro Sappusi vandalizzato: Libera promuove una raccolta fondi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/marsala-il-centro-sappusi-vandalizzato-libera-promuove-una-raccolta-fondi-450.jpg

Un ennesimo atto vandalico ha colpito il Centro Sappusi a Marsala, presidio di legalità, cultura e integrazione nel quartiere popolare. Il centro, gestito da volontari di diverse associazioni tra cui Libera, Archè Onlus e Amici del Terzo Mondo, si dedica a coinvolgere soprattutto i più giovani, sottraendoli all’emarginazione e a ogni forma di sfruttamento.

 

In una nota, Libera ha espresso vicinanza agli operatori e volontari: «Chiudere questo spazio significa spezzare relazioni, interrompere percorsi e lasciare un vuoto dove ogni giorno si costruiva comunità». Per questo, l’associazione ha promosso una raccolta fondi sul sito www.libera.it con l’obiettivo di riaprire rapidamente le porte del centro, restituendo ai bambini e alle famiglie un luogo di attività, entusiasmo e socialità.









