Cittadinanza

» Strade e traffico
04/02/2026 09:23:00

Marsala, ancora una buca e ancora danni alle auto: automobilista finisce in una voragine

Ancora una buca, ancora un’auto danneggiata. A Marsala quella delle strade dissestate è ormai una vera e propria emergenza quotidiana che interessa l’intero territorio comunale, dal centro alle periferie.

Dopo l’incidente avvenuto nei giorni scorsi in via Vita e quello registrato appena ieri sul Lungomare Spagnola, si aggiunge un nuovo episodio che riaccende i riflettori sulle condizioni dell’asfalto cittadino. Questa volta un automobilista è rimasto coinvolto finendo con la propria vettura all’interno di una profonda buca in contrada Cutusio.

L’impatto è stato violento e ha causato danni al mezzo, fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente. Resta però l’ennesima segnalazione di un problema che sembra non trovare soluzione: buche non segnalate, manto stradale deteriorato e interventi tampone che spesso durano solo poche settimane.

La rabbia dei cittadini cresce, così come la preoccupazione per la sicurezza. In molti parlano di una situazione fuori controllo e chiedono interventi urgenti e strutturali, prima che episodi del genere possano trasformarsi in incidenti ben più gravi.

 

Nel frattempo, per chi guida a Marsala, l’invito resta quello di prestare la massima attenzione. Ma, come sottolineano gli automobilisti esasperati, «non è normale dover schivare buche come fossero ostacoli di uno slalom».









