Marsala, ancora una buca e ancora danni alle auto: automobilista finisce in una voragine
Ancora una buca, ancora un’auto danneggiata. A Marsala quella delle strade dissestate è ormai una vera e propria emergenza quotidiana che interessa l’intero territorio comunale, dal centro alle periferie.
L’impatto è stato violento e ha causato danni al mezzo, fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente. Resta però l’ennesima segnalazione di un problema che sembra non trovare soluzione: buche non segnalate, manto stradale deteriorato e interventi tampone che spesso durano solo poche settimane.
La rabbia dei cittadini cresce, così come la preoccupazione per la sicurezza. In molti parlano di una situazione fuori controllo e chiedono interventi urgenti e strutturali, prima che episodi del genere possano trasformarsi in incidenti ben più gravi.
Nel frattempo, per chi guida a Marsala, l’invito resta quello di prestare la massima attenzione. Ma, come sottolineano gli automobilisti esasperati, «non è normale dover schivare buche come fossero ostacoli di uno slalom».
