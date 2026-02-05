PUG di Marsala, l'associazione "Città Territorio": "Serve una visione più sostenibile"

05/02/2026 13:00:00

L’associazione civica per il territorio Città Territorio Marsala ha presentato le proprie osservazioni al Piano Urbanistico Generale (PUG), ponendo l’attenzione su alcuni nodi ritenuti cruciali per il futuro assetto della città. Un contributo che, sottolinea l’associazione, nasce dall’esigenza di rendere lo strumento urbanistico più coerente con le reali esigenze del territorio e con i principi di tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

Tra i punti evidenziati figurano il consumo di suolo, la salvaguardia delle aree agricole e naturalistiche, la rigenerazione urbana e il recupero dell’esistente, ritenuti prioritari rispetto a nuove espansioni edilizie. L’associazione richiama inoltre la necessità di una pianificazione più attenta alle fragilità idrogeologiche e alla qualità del paesaggio, elementi centrali per l’identità e l’economia locale.

Città Territorio Marsala evidenzia anche l’importanza di un processo partecipativo reale, capace di coinvolgere cittadini, comitati e realtà associative nelle scelte strategiche che il PUG è chiamato a definire. «Il piano – osserva l’associazione – non deve limitarsi a regolare l’edificazione, ma diventare uno strumento di visione, capace di coniugare sviluppo, ambiente e qualità della vita».

Le osservazioni depositate rientrano nella fase di confronto prevista dall’iter del PUG e mirano a migliorare il documento prima della sua approvazione definitiva, affinché Marsala possa dotarsi di uno strumento urbanistico moderno e realmente rispondente alle esigenze della comunità.



