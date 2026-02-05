Marsala, si allaccia abusivamente al palo della luce: arrestata una donna

Un arresto, una denuncia e una segnalazione amministrativa. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Marsala nel centro storico della città, nell’ambito delle attività decise dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Nel corso dei controlli è stata arrestata una donna marsalese di 45 anni per furto aggravato. I militari, durante un controllo domiciliare, hanno accertato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, realizzato tramite un collegamento artigianale a un palo dell’illuminazione stradale.
Un giovane di 19 anni, anche lui marsalese, è stato invece denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti: era in possesso di un involucro contenente circa 50 grammi di hashish.
Una terza persona è stata segnalata alla Prefettura di Trapani come assuntore di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/1990, con il contestuale sequestro amministrativo di hashish.
Nel corso del servizio i carabinieri hanno identificato circa 40 persone, controllato 20 veicoli ed elevato 12 sanzioni per violazioni al Codice della strada.