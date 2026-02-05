Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
05/02/2026 11:36:00

Marsala, si allaccia abusivamente al palo della luce: arrestata una donna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287960-0-marsala-si-allaccia-abusivamente-al-palo-della-luce-arrestata-una-donna.jpg

Un arresto, una denuncia e una segnalazione amministrativa. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Marsala nel centro storico della città, nell’ambito delle attività decise dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

 

Nel corso dei controlli è stata arrestata una donna marsalese di 45 anni per furto aggravato. I militari, durante un controllo domiciliare, hanno accertato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, realizzato tramite un collegamento artigianale a un palo dell’illuminazione stradale.

 

Un giovane di 19 anni, anche lui marsalese, è stato invece denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti: era in possesso di un involucro contenente circa 50 grammi di hashish.

 

Una terza persona è stata segnalata alla Prefettura di Trapani come assuntore di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/1990, con il contestuale sequestro amministrativo di hashish.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno identificato circa 40 persone, controllato 20 veicoli ed elevato 12 sanzioni per violazioni al Codice della strada.



Cronaca | 2026-02-05 09:25:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770280008-0-buongiorno24-del-5-febbraio-2026.jpg

Buongiorno24 del 5 Febbraio 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui canali social e in diretta radio su Rmc 101, per raccontare e spiegare i fatti più importanti della giornata. Apriamo con la strage dei cacciatori nei...







Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...