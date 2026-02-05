Padre, madre e 2 figli sono morti in casa, uccisi dal monossido di carbonio

05/02/2026 06:47:00

Una famiglia di quattro persone è morta in casa, uccisa dal monossido di carbonio sprigionato da una caldaia. Padre, madre e due figli – di 22 e 15 anni – sono stati trovati senza vita nella serata di martedì 4 febbraio, in un’abitazione in provincia di Lucca.

L’allarme e l’arrivo dei soccorsi

L’allarme è scattato poco prima delle 22, quando alcuni familiari, preoccupati perché nessuno rispondeva al telefono, hanno contattato il 112. Un problema iniziale di indirizzo ha rallentato l’arrivo dei soccorsi. È stato il fratello del capofamiglia a guidare i carabinieri fino all’abitazione, al civico 186 di via Galgani.

All’interno, la scena è stata drammatica: i corpi dei quattro componenti della famiglia erano già senza vita. L’uomo, nel tentativo disperato di soccorrere i parenti, è rimasto a sua volta gravemente intossicato ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello. Lievemente intossicati anche due carabinieri intervenuti per primi, che hanno poi avuto bisogno di cure ospedaliere.

Le vittime

La famiglia, di origine albanese, era composta dal padre di 48 anni, dalla madre di 43 e dai due figli, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 15. Per loro non c’è stato nulla da fare.

L’origine delle esalazioni

Secondo le prime ricostruzioni, l’origine della tragedia sarebbe accidentale. Un malfunzionamento della caldaia avrebbe provocato la dispersione di monossido di carbonio, un gas inodore e invisibile, letale se inalato. Qualcuno in casa avrebbe accusato un malessere e tentato di chiedere aiuto, ma il tempo non è bastato.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Lucca, le ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari e della Misericordia di Santa Gemma Galgani, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, poi rientrato dopo la constatazione del decesso delle quattro persone.

Una tragedia silenziosa, consumata in pochi istanti, che riaccende l’attenzione sui pericoli legati al monossido di carbonio e sulla sicurezza degli impianti domestici.



