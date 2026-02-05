Comix in the Library: incontri su fumetto e didattica a Trapani il 9 e 10 febbraio

05/02/2026 10:19:00

Il fumetto è protagonista di due appuntamenti organizzati nella rassegna “Comix in the Library”, promossa dalla Biblioteca Fardelliana e da Nerd Attack ETS, vincitori del bando europeo The Europe Challenge. Gli incontri, condotti dal Dott. Giuseppe Bartorilla, bibliotecario per ragazzi e formatore, si terranno il 9 e 10 febbraio negli spazi della Biblioteca Fardelliana di Trapani.

“UNA SCUOLA A FUMETTI”: GRAPHIC NOVEL, MANGA E SUPEREROI

Il primo appuntamento è il 9 febbraio alle 15:30 con il seminario “Una scuola a fumetti. Le nuvole parlanti tra graphic novel, manga e supereroi”. Questo incontro laboratoriale è rivolto a docenti, educatori e bibliotecari scolastici e si concentrerà sul ruolo del fumetto nella didattica e nei percorsi educativi. L’incontro offrirà strumenti teorici e pratici per stimolare la comprensione, l’immaginazione e il pensiero critico delle nuove generazioni.

“LO SCAFFALE CHE NON TI ASPETTI”: IL FUMETTO IN BIBLIOTECA

Il secondo appuntamento, il 10 febbraio alle 10.00, è il seminario “Lo scaffale che non ti aspetti. Pensare, organizzare e promuovere i fumetti in biblioteca”, promosso in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche e la Rete delle Biblioteche della Provincia di Trapani (BiblioTp). Questo incontro, rivolto a bibliotecari, insegnanti e operatori culturali, approfondirà le strategie per selezionare, organizzare e promuovere i fumetti nelle biblioteche come strumento di ampliamento del pubblico dei lettori.

Giuseppe Bartorilla: un profilo di riferimento nazionale

Giuseppe Bartorilla è un bibliotecario per ragazzi, formatore e fotografo, impegnato da anni nel campo della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e nella promozione della lettura, sia tradizionale che digitale. È coordinatore della Commissione nazionale Biblioteche e Servizi per ragazzi dell’Associazione Italiana Biblioteche ed è stato responsabile della Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano (MI), portando avanti un’idea di biblioteca come luogo di relazione, crescita e partecipazione.

La biblioteca come spazio educativo e di comunità

Con questi appuntamenti, “Comix in the Library” rafforza la sua vocazione educativa, ribadendo il ruolo della Biblioteca Fardelliana come presidio culturale e punto di riferimento per il territorio. L’iniziativa continuerà nei prossimi mesi con altri incontri e laboratori, consolidando il legame tra fumetto, scuola e comunità.

Info e prenotazioni: comixinthelibrary@gmail.com



