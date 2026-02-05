Sezioni
Cultura
05/02/2026 17:51:00

Mazara, il 6 e 7 febbraio due incontri sulla “restanza”: giovani a confronto sul futuro...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770310506-0-mazara-il-6-e-7-febbraio-due-incontri-sulla-restanza-giovani-a-confronto-sul-futuro.jpg

Restare è possibile? Da qui dove andiamo? Sono le domande che faranno da filo conduttore ai due appuntamenti in programma il 6 e 7 febbraio 2026, a partire dalle ore 15.30, presso l’ex Chiesa di San Carlo Borromeo, nell’ambito del progetto “Living Mazara”.

Gli incontri, che vedranno la partecipazione di Carmelo Traina, presidente del Centro Studi Giuseppe Gatì, sono pensati come uno spazio di ascolto, confronto e progettazione dedicato soprattutto ai giovani, chiamati a riflettere sul tema della restanza, ovvero la possibilità di costruire il proprio futuro senza dover lasciare il territorio.

 

6 febbraio – Partire dai vissuti e dal territorio

Il primo appuntamento sarà dedicato all’analisi delle esperienze quotidiane di chi vive Mazara del Vallo. Attraverso strumenti partecipativi e momenti di confronto guidato, i partecipanti saranno coinvolti in una lettura condivisa delle risorse, delle criticità e dei nodi strutturali che incidono sulla scelta di restare o andare via.
L’obiettivo è comprendere cosa renda oggi il territorio accogliente o, al contrario, ostacoli la possibilità di immaginare qui il proprio domani. Iscrizioni qui.


 

7 febbraio – Dalle criticità alle proposte

Il percorso proseguirà il 7 febbraio con un laboratorio orientato all’azione. I problemi emersi durante il primo incontro diventeranno il punto di partenza per elaborare proposte concrete di cambiamento.
I giovani partecipanti lavoreranno su possibili leve politiche, comunitarie e progettuali, con l’obiettivo di immaginare una Mazara del Vallo più abitabile, giusta e capace di guardare al futuro. Iscrizioni qui.

 

Gli appuntamenti rientrano nel percorso “Living Mazara – Giovani, Innovazione e Connessioni Sociali”, progetto promosso dal Comune di Mazara del Vallo con il sostegno di ANCI e il supporto di STEP – Strategic Team of Planning, Beehive – Valore Sud, Consorzio Solidalia e Associazione Corda.



