05/02/2026 14:15:00

Ad Alcamo al via il progetto "Libri senza barriere". Adesioni entro il 27 febbraio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/ad-alcamo-al-via-il-progetto-libri-senza-barriere-adesioni-entro-il-27-febbraio-450.png

Il Comune di Alcamo promuove il progetto “Libri senza barriere”, nell’ambito del bando nazionale “Lettura per tutti 2024” finanziato dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL), con l’obiettivo di garantire pari opportunità di accesso alla cultura e favorire la lettura per tutti i cittadini.

Il progetto punta a diffondere la lettura, ampliare il patrimonio librario accessibile, migliorare la fruizione dei servizi bibliotecari e organizzare incontri con esperti per ottimizzare l’accoglienza e i servizi dedicati ai lettori con disabilità.

 

Per realizzare queste attività, il Comune ha pubblicato una manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con soggetti interessati a supportare il progetto. L’iniziativa mira a creare spazi inclusivi, facilitare l’accesso a materiali e dispositivi di lettura assistita, formare il personale e organizzare attività culturali accessibili a tutti. Possono partecipare associazioni di categoria, centri di ricerca, università, istituti scolastici, organizzazioni del terzo settore, ordini professionali, fondazioni ed enti pubblici operanti sul territorio.

 

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it entro il 27 febbraio 2026.

La documentazione completa è disponibile al seguente link: Progetto Libri senza barriere.









