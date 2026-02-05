Castellammare, il consiglio comunale approva il bilancio 2026–2028 

05/02/2026 19:30:00

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026–2028 nel corso della seduta ordinaria svoltasi questa mattina, presieduta da Giuseppe Ancona. Con 11 voti favorevoli, l’aula ha dato il via libera sia al Documento unico di programmazione (DUP) sia allo strumento finanziario, tracciando le linee guida dell’azione amministrativa per i prossimi anni.

Prima del voto, il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio in memoria della famiglia Liparoto, originaria di Castellammare del Golfo, tragicamente scomparsa in Germania a seguito dell’esplosione della propria abitazione.

I numeri del bilancio

Per il 2026 le entrate previste ammontano a circa 77,8 milioni di euro, con una previsione di cassa pari a 118,4 milioni. Per il 2027 e il 2028 le entrate si attestano intorno ai 73,9 milioni di euro.

Sul fronte della spesa, il totale generale è di circa 77,8 milioni di euro per il 2026 (con una previsione di cassa di 86,7 milioni) e di 76,3 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi.

Le priorità dell’amministrazione

«L’approvazione del DUP e del bilancio già nel mese di febbraio è un risultato di grande valore – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Fausto – perché ci consente di programmare con efficacia e dare un segnale di serietà nella gestione della cosa pubblica». Al centro dell’azione amministrativa restano il sostegno alle fasce più deboli, il decoro urbano e la realizzazione di opere considerate strategiche per la città.

Tra gli interventi previsti figurano il ripascimento della spiaggia Playa, la messa in sicurezza del costone di via Fugardi nel quartiere Case Nuove, la realizzazione della ventesima sezione del cimitero comunale con i primi 400 loculi e il completamento dell’arteria viaria tra via San Paolo della Croce e contrada Gagliardetta. In programma anche l’avvio dei lavori in via Euclide, che diventerà un collegamento pedonale illuminato tra il parcheggio del cimitero, lo stadio “Matranga” e il centro storico.

Conti in ordine e riduzione dei costi

Il sindaco ha ribadito il percorso di virtuosità dell’Ente, sottolineando l’impegno nella riduzione dei costi legati al randagismo, che attualmente incidono per circa 800 mila euro annui sul bilancio comunale. Un percorso – ha spiegato – reso possibile dal lavoro congiunto dell’assessore Giovanni Todaro, del comandante della Polizia municipale Vito Simonte e del vicecomandante Giuseppe La Rosa, che porterà a una concreta riduzione della spesa. Parallelamente, l’amministrazione punta al rafforzamento delle tutele economiche e lavorative dei dipendenti comunali.

Emendamenti e opere finanziate

Il primo cittadino ha ringraziato il gruppo consiliare di Forza Italia, guidato dalla capogruppo Brigida De Simone, per la presentazione e la condivisione di dieci emendamenti. Gli interventi riguardano in particolare il settore sociale, il centro anziani, la Giornata dell’Albero e la manutenzione di tre strade extraurbane – Lisciandrini, Tallarita e Inici – finanziate dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di 180 mila euro.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore al Bilancio Epifanio Bonventre, che ha evidenziato l’importanza della tempestività nell’iter di approvazione, ringraziando consiglieri e uffici comunali per il lavoro svolto.

Depuratore e opere strategiche

Sul fronte delle infrastrutture, l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni D’Aguanno ha annunciato l’arrivo del parere favorevole della Commissione tecnico-specialistica per il depuratore comunale. Il progetto entra ora nella fase di studio tecnico-economico, passaggio preliminare alla gara d’appalto per un’opera attesa da anni e considerata fondamentale per il territorio.

Il sindaco Fausto ha infine rimarcato il clima di collaborazione all’interno della Giunta, ringraziando la vicesindaco Lorena Di Gregorio e gli assessori Giovanni D’Aguanno e Giovanni Ciufia per il lavoro sinergico portato avanti nell’interesse della città.

Il cordoglio della città

Nel ricordare la tragedia della famiglia Liparoto, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Ancona e il sindaco Fausto hanno espresso il cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità castellammarese ai familiari delle vittime, assicurando attenzione e partecipazione rispetto all’evolversi delle indagini in corso in Germania.



