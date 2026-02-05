Sezioni
05/02/2026 14:30:00

Calatafimi prepara la Festa del SS. Crocifisso 2026: al via la gara per gestione e servizi

 Il Comune di Calatafimi Segesta ha avviato formalmente le procedure per l’organizzazione della tradizionale Festa del SS. Crocifisso, in programma dal 1 al 3 maggio 2026.

Con la determinazione dirigenziale n. 10 del 3 febbraio, il Settore I – Affari Generali ha approvato l’indagine di mercato rivolta a individuare operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi essenziali dell’evento.

 

Servizi oggetto dell’affidamento

L’appalto riguarda la gestione complessiva della manifestazione, con particolare attenzione a:

  • organizzazione e promozione dell’evento;
  • gestione degli ingressi e della biglietteria per le giornate del 1 e 2 maggio;
  • servizio navette dai parcheggi ai varchi d’ingresso del circuito festivo.

Il valore stimato dell’affidamento è di 288.000 euro, basato su una previsione di 36.000 ingressi paganti per le prime due giornate, con un costo massimo del biglietto fissato a 8 euro. L’operatore economico scelto dovrà riconoscere al Comune almeno il 40% degli incassi certificati.

 

Procedura e trasparenza

La selezione avverrà tramite procedura negoziata sulla piattaforma Mepa, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

  • Saranno invitati 5 operatori economici tra coloro che presenteranno manifestazione di interesse.
  • L’avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

L’Amministrazione comunale sottolinea che la realizzazione dell’evento dipende dal buon esito delle procedure organizzative e dalle condizioni di sicurezza: eventuali cause di forza maggiore, come condizioni meteo avverse, potranno portare alla sospensione o annullamento della manifestazione senza oneri risarcitori.

 

Il sindaco Francesco Gruppuso: "Con questo atto diamo il via a una fase cruciale per un format totalmente nuovo, che punta a garantire la riuscita della nostra festa più sentita." Il Responsabile del Procedimento, Dott. Giorgio Collura, ha aggiunto: "L’obiettivo è offrire un servizio di alta qualità per accogliere al meglio le migliaia di visitatori attesi, assicurando una gestione efficiente e sicura degli accessi."









