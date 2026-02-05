Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
05/02/2026 14:00:00

Custonaci punta sul turismo sostenibile alla BIT 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770292300-0-custonaci-punta-sul-turismo-sostenibile-alla-bit-2026.jpg

La «Città di Custonaci» sarà protagonista della prossima Borsa Internazionale del Turismo (BIT) 2026, a Milano, promuovendo il suo impegno nel turismo sostenibile. L’evento, da sempre attento ai cambiamenti del settore turistico, mette in evidenza la crescente importanza della sostenibilità ambientale, un elemento sempre più centrale nelle scelte dei viaggiatori, nelle strategie delle destinazioni e nei modelli di business degli operatori del settore.

 

Lo spot: “A Mediterranean corner of Sicily”

Custonaci presenterà nel padiglione della Regione Siciliana un nuovo spot promozionale, dal titolo “A Mediterranean corner of Sicily”, pensato per valorizzare i piccoli borghi siciliani. Questi luoghi, custodi di storia, cultura e tradizioni, rappresentano un connubio ideale tra innovazione e autenticità, rispondendo a una domanda turistica che ricerca esperienze rispettose dell’ambiente e ricche di autenticità. L’obiettivo della partecipazione alla BIT 2026 è quindi quello di rafforzare la presenza di Custonaci tra le mete turistiche italiane più apprezzate e attrattive.

 

Borghi e turismo sostenibile: un futuro in crescita

Il Sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, sottolinea come la cittadina collinare rappresenti uno dei borghi siciliani più interessanti per il turismo sostenibile. “La domanda di turismo green è in costante crescita – afferma – con viaggiatori che cercano esperienze responsabili, mobilità lenta, itinerari ciclabili o a piedi, alla scoperta di luoghi autentici lontani dal turismo di massa”.

Secondo le previsioni, tra il 2026 e il 2033 l’ecoturismo registrerà una crescita annua di circa il 15%, spinta dall’interesse per natura, outdoor e benessere. I borghi, grazie alle loro caratteristiche naturali e culturali, risultano particolarmente adatti a forme di turismo lento, culturale, enogastronomico, rurale, cicloturistico e in agriturismo.

 

Custonaci: tradizione e valorizzazione del territorio

L’esperienza di Custonaci, recentemente inserita nella guida turistica di Repubblica, evidenzia come il turismo sostenibile possa rafforzare l’economia locale senza alterare l’identità dei luoghi. “Il nostro percorso punta alla destagionalizzazione e alla creazione di esperienze indimenticabili per i visitatori – conclude il Sindaco Fonte – valorizzando saperi, memorie e tradizioni culturali autentiche”.









Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...