Custonaci punta sul turismo sostenibile alla BIT 2026

05/02/2026 14:00:00

La «Città di Custonaci» sarà protagonista della prossima Borsa Internazionale del Turismo (BIT) 2026, a Milano, promuovendo il suo impegno nel turismo sostenibile. L’evento, da sempre attento ai cambiamenti del settore turistico, mette in evidenza la crescente importanza della sostenibilità ambientale, un elemento sempre più centrale nelle scelte dei viaggiatori, nelle strategie delle destinazioni e nei modelli di business degli operatori del settore.

Lo spot: “A Mediterranean corner of Sicily”

Custonaci presenterà nel padiglione della Regione Siciliana un nuovo spot promozionale, dal titolo “A Mediterranean corner of Sicily”, pensato per valorizzare i piccoli borghi siciliani. Questi luoghi, custodi di storia, cultura e tradizioni, rappresentano un connubio ideale tra innovazione e autenticità, rispondendo a una domanda turistica che ricerca esperienze rispettose dell’ambiente e ricche di autenticità. L’obiettivo della partecipazione alla BIT 2026 è quindi quello di rafforzare la presenza di Custonaci tra le mete turistiche italiane più apprezzate e attrattive.

Borghi e turismo sostenibile: un futuro in crescita

Il Sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, sottolinea come la cittadina collinare rappresenti uno dei borghi siciliani più interessanti per il turismo sostenibile. “La domanda di turismo green è in costante crescita – afferma – con viaggiatori che cercano esperienze responsabili, mobilità lenta, itinerari ciclabili o a piedi, alla scoperta di luoghi autentici lontani dal turismo di massa”.

Secondo le previsioni, tra il 2026 e il 2033 l’ecoturismo registrerà una crescita annua di circa il 15%, spinta dall’interesse per natura, outdoor e benessere. I borghi, grazie alle loro caratteristiche naturali e culturali, risultano particolarmente adatti a forme di turismo lento, culturale, enogastronomico, rurale, cicloturistico e in agriturismo.

Custonaci: tradizione e valorizzazione del territorio

L’esperienza di Custonaci, recentemente inserita nella guida turistica di Repubblica, evidenzia come il turismo sostenibile possa rafforzare l’economia locale senza alterare l’identità dei luoghi. “Il nostro percorso punta alla destagionalizzazione e alla creazione di esperienze indimenticabili per i visitatori – conclude il Sindaco Fonte – valorizzando saperi, memorie e tradizioni culturali autentiche”.



