Istituzioni
05/02/2026 17:10:00

Anche i Bersaglieri di Trapani a Niscemi

C’è anche Trapani nel dispositivo di sicurezza e assistenza attivato a Niscemi dopo la frana che ha portato all’evacuazione di diverse abitazioni. Tra i militari impiegati figurano infatti uomini del 6º Reggimento Bersaglieri, reparto dell’Esercito italiano di stanza proprio a Trapani, nella caserma Luigi Giannettino, e inquadrato nella Brigata meccanizzata “Aosta”.

I Bersaglieri trapanesi operano nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure, affiancando i Carabinieri nel presidio della Zona Rossa, per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela delle abitazioni evacuate, in una fase particolarmente delicata per la comunità niscemese.

 

Viabilità e sicurezza

 

Mentre prosegue l’impegno per assicurare la viabilità da e per il centro abitato, la presenza dei militari serve anche a prevenire intrusioni e a mantenere il controllo delle aree 

interdette, contribuendo alla gestione complessiva dell’emergenza.

 

La Difesa: «Vicini alla comunità»

 

Sull’intervento delle Forze Armate è intervenuto anche il ministro della Difesa Guido Crosetto:

«La Difesa è vicina alla comunità di Niscemi, proteggendola e sostenendola. Confermo la massima disponibilità all’impiego di mezzi e personale delle Forze Armate per continuare a portare aiuto alla popolazione».

Un messaggio che trova riscontro concreto sul campo, con l’impegno diretto di reparti come il 6º Reggimento Bersaglieri di Trapani, storicamente legato al territorio siciliano e oggi nuovamente al servizio della popolazione civile.

Il loro motto, che in queste ore suona più che mai attuale, è netto: “…e vincere bisogna”. Anche quando la sfida è contro la fragilità del territorio.

 

 

 

 

 

 



Istituzioni | 2026-02-05 17:10:00
Anche i Bersaglieri di Trapani a Niscemi

