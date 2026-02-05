Sezioni
Politica
05/02/2026 19:42:00

Alcamo: Nicola Li Causi (Grande Sicilia) si congratula con la neo segretaria Passafiume

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/alcamo-nicola-li-causi-grande-sicilia-si-congratula-con-la-neo-segretaria-passafiume-450.jpg

Nicola Li Causi, co-coordinatore provinciale di Grande Sicilia per Trapani, interviene sulla recente indicazione di Tania Passafiume come segretaria cittadina del partito ad Alcamo, ribadendo i principi statutari della formazione politica.

 

«Esprimo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Tania Passafiume per l’incarico assunto in rappresentanza di Grande Sicilia ad Alcamo – afferma Li Causi –. Come concordato con i vertici del partito, è però doveroso ricordare che i segretari comunali vengono eletti dagli iscritti e non nominati. Le nomine, invece, rientrano nelle prerogative dei commissari».

 

Un chiarimento che non intacca, tuttavia, la volontà di collaborazione. Il co-coordinatore provinciale guarda infatti con fiducia al futuro del partito sul territorio: «Confido in un rapporto proficuo e sono certo che, lavorando insieme, potremo avviare un percorso costruttivo per consolidare e rafforzare la presenza di Grande Sicilia ad Alcamo e nell’intera provincia di Trapani». L’intervento di Li Causi arriva a seguito dell’annuncio della “nomina” di Passafiume, riaprendo il dibattito interno sulle modalità di organizzazione e rappresentanza del partito a livello locale.









