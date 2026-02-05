Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
05/02/2026 15:30:00

Rottamazione tributi, Uguaglianza per la Sicilia: "Marsala applichi legge Bilancio 2026"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/rottamazione-tributi-uguaglianza-per-la-sicilia-marsala-applichi-legge-bilancio-2026-450.jpg

Il movimento Uguaglianza per la Sicilia alza il livello dello scontro politico e istituzionale sulla questione della rottamazione dei tributi comunali, diffidando formalmente il Consiglio comunale di Marsala e l’Amministrazione a dare immediata applicazione alle misure previste dalla Legge di Bilancio 2026.

 

Al centro dell’intervento c’è la possibilità, riconosciuta dalla normativa nazionale, per gli Enti locali di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, consentendo ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali – IMU, TARI e altri tributi – versando esclusivamente la quota capitale, con una consistente riduzione o l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.

 

Secondo il movimento, si tratta di uno strumento concreto di sostegno alle famiglie e alle attività economiche in una fase di perdurante difficoltà economica. Tuttavia, viene sottolineato come l’applicazione della misura non sia automatica, ma subordinata all’approvazione di una specifica delibera da parte del Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge.

 

«La norma nazionale offre ai Comuni una possibilità reale per venire incontro ai cittadini – affermano i rappresentanti di Uguaglianza per la Sicilia – ma serve una scelta politica chiara. Ignorare questa opportunità significherebbe assumersi la responsabilità di negare un aiuto concreto a migliaia di contribuenti marsalesi».

Il movimento evidenzia inoltre come diversi Comuni della provincia di Trapani abbiano già avviato l’iter per recepire la disposizione, mentre Marsala risulterebbe ancora ferma, accumulando un ritardo giudicato ingiustificabile.

Da qui l’appello finale: l’inserimento urgente della rottamazione dei tributi locali all’ordine del giorno del Consiglio comunale. «I cittadini non possono restare ostaggio dei tempi della burocrazia o delle dinamiche politiche – concludono –. Vigileremo affinché una misura prevista dallo Stato diventi realtà anche a Marsala».









Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...