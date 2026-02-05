Rottamazione tributi, Uguaglianza per la Sicilia: "Marsala applichi legge Bilancio 2026"

Il movimento Uguaglianza per la Sicilia alza il livello dello scontro politico e istituzionale sulla questione della rottamazione dei tributi comunali, diffidando formalmente il Consiglio comunale di Marsala e l’Amministrazione a dare immediata applicazione alle misure previste dalla Legge di Bilancio 2026.
Al centro dell’intervento c’è la possibilità, riconosciuta dalla normativa nazionale, per gli Enti locali di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, consentendo ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali – IMU, TARI e altri tributi – versando esclusivamente la quota capitale, con una consistente riduzione o l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.
Secondo il movimento, si tratta di uno strumento concreto di sostegno alle famiglie e alle attività economiche in una fase di perdurante difficoltà economica. Tuttavia, viene sottolineato come l’applicazione della misura non sia automatica, ma subordinata all’approvazione di una specifica delibera da parte del Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge.
«La norma nazionale offre ai Comuni una possibilità reale per venire incontro ai cittadini – affermano i rappresentanti di Uguaglianza per la Sicilia – ma serve una scelta politica chiara. Ignorare questa opportunità significherebbe assumersi la responsabilità di negare un aiuto concreto a migliaia di contribuenti marsalesi».
Il movimento evidenzia inoltre come diversi Comuni della provincia di Trapani abbiano già avviato l’iter per recepire la disposizione, mentre Marsala risulterebbe ancora ferma, accumulando un ritardo giudicato ingiustificabile.
Da qui l’appello finale: l’inserimento urgente della rottamazione dei tributi locali all’ordine del giorno del Consiglio comunale. «I cittadini non possono restare ostaggio dei tempi della burocrazia o delle dinamiche politiche – concludono –. Vigileremo affinché una misura prevista dallo Stato diventi realtà anche a Marsala».