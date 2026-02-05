Trapani, Controcorrente cresce e punta alle Regionali

05/02/2026 06:00:00

All’Hotel Vittoria di Trapani, “Controcorrente” ha ufficializzato un passaggio che segna un’ulteriore accelerazione del proprio processo di strutturazione politica.

Il movimento fondato e guidato dal deputato regionale Ismaele La Vardera continua a intercettare amministratori e attivisti fuoriusciti dai partiti tradizionali, rivendicando una collocazione autonoma nel panorama politico siciliano.

Tra le adesioni più rilevanti figura quella di Laura Barone, ufficialmente presentata ieri. Solo poche settimane fa Barone aveva lasciato il Movimento 5 Stelle, annunciando il passaggio al Gruppo Misto. Assessora del Libero Consorzio con delega all’Ambiente, con competenze su Lavori pubblici, Infrastrutture, Patrimonio e Protezione civile, in passato ha ricoperto anche il ruolo di assessora comunale ad Alcamo nella giunta guidata da Domenico Surdi.

L’operazione politica di La Vardera non manca di produrre contraccolpi. A richiamare il tema della coerenza istituzionale sono il deputato dem Dario Safina e la segretaria provinciale Valeria Battaglia che, in una nota, sottolineano come «le scelte individuali non possano riscrivere gli equilibri su cui si fonda l’attuale esperienza di governo del Libero Consorzio», nata da un accordo politico definito e da un ruolo preciso del Movimento 5 Stelle. Da qui la richiesta di un confronto formale tra le forze della coalizione originaria, nel nome del rispetto del mandato elettorale.

Il tema politico centrale, però, è un altro: “Controcorrente” sta consolidando il proprio radicamento territoriale. Ad Alcamo nascerà il primo gruppo consiliare del movimento in Sicilia, grazie all’adesione del Movimento ABC, realtà civica già strutturata. Un passaggio che certifica la trasformazione del movimento da esperienza popolare a soggetto politico con ambizioni di governo.

La composizione eterogenea dei nuovi ingressi – da Barone, proveniente da un’area moderata, ad Andrea Genco, di solida storia associazionistica e cultura progressista – restituisce con chiarezza la vocazione post-ideologica di

“Controcorrente”, che punta a ricomporre sensibilità diverse attorno a un’agenda concreta: ambiente, sanità, politiche sociali, sviluppo economico e ascolto dei territori.

Con Genco recentemente nominato assessore al Comune di Trapani, il capoluogo assume una centralità strategica in un disegno politico che guarda alle prossime elezioni regionali con l’ambizione di sottrarre la Sicilia alla logica dell’emergenza permanente e misurarsi, senza scorciatoie, con la prova della credibilità istituzionale.

Intanto la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi e il coordinatore provinciale Patrick Cirrincione esprimono amarezza rispetto all’annuncio dell’assessora provinciale Laura Barone che, dopo nove anni di militanza come consigliera comunale ad Alcamo, lascia il Movimento 5 Stelle.

«Si tratta di una scelta che delude profondamente, sul piano politico e personale – esordisce Ciminnisi – soprattutto se si considera che il Movimento 5 Stelle ha sempre fatto della critica al cambio di casacca e all’opportunismo politico uno dei suoi elementi identitari».

«Non posso fare a meno di stigmatizzare il tentativo di far passare questa scelta come un rinnovato impegno per il territorio, quando è evidente a chiunque che è slegata da percorsi politici e da rapporti di fiducia e di rappresentanza che negli anni si sono costruiti nel territorio trapanese» continua la deputata.

«È una decisione maturata successivamente alla sua elezione nell’ambito delle elezioni provinciali di secondo livello. Pur nella consapevolezza della natura indiretta delle elezioni provinciali – ribadisce Patrick Cirrincione – il mandato politico ricevuto deriva comunque da un percorso chiaro, da un’appartenenza riconoscibile e da una collocazione politica che hanno determinato il sostegno degli amministratori chiamati al voto».

«È difficile non leggere questa scelta, più che come il risultato di un percorso coerente e riconoscibile, come la prevalenza di aspirazioni personali che in questo momento trovano spazio in nuovi contenitori – conclude Cirrincione –. La credibilità della politica e delle istituzioni passa anche dalla coerenza dei percorsi compiuti. Su questi principi, l’ impegno del m5s continuerà, senza ambiguità».



