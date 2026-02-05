Sezioni
Scuola
05/02/2026 07:00:00

Liceo scientifico di Trapani: sopralluogo sui muri e palestre finalmente attive

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/liceo-scientifico-di-trapani-sopralluogo-sui-muri-e-palestre-finalmente-attive-450.jpg

Oggi nuovo sopralluogo al Liceo scientifico di Trapani. I tecnici del Libero Consorzio Comunale di Trapani hanno effettuato una verifica sullo stato dei muri e delle strutture interessate dalle recenti segnalazioni, in particolare sulle crepe che negli ultimi giorni si erano ulteriormente estese. Dal Libero Consorzio viene inoltre confermato che la prossima settimana è prevista la consegna dei lavori, passaggio necessario per l’avvio degli interventi programmati.
Intanto, un primo problema concreto è stato sbloccato. Da ieri sono state finalmente attivate le palestre e messi a disposizione i mezzi di trasporto per consentire agli studenti di raggiungere i centri sportivi scolastici. Si chiude così la fase definita ironicamente “trekking urbano”: dall’inizio dell’anno scolastico, settembre 2025, fino a febbraio 2026, docenti e studenti di educazione fisica sono stati costretti a spostarsi a piedi per la città, tra strade e quartieri diversi, al posto di svolgere regolarmente le lezioni di ginnastica.
L’aggiornamento arriva dopo mesi complessi. Tra ottobre e dicembre erano emerse con forza le criticità strutturali: infiltrazioni d’acqua, scale bagnate, aule allagate e crepe nei muri. Le segnalazioni di studenti e genitori, corredate da documentazione fotografica, avevano portato anche a uno sciopero e a una manifestazione. Dopo Natale, complice il maltempo, i problemi si erano ripresentati, fino a una nuova segnalazione arrivata nel fine settimana, che parlava di crepe in espansione e di una studentessa scivolata sulle scale a causa di una pozzanghera.
A circa due settimane dal primo sopralluogo istituzionale, quello di oggi rappresenta un ulteriore passaggio tecnico, in attesa dell’avvio dei lavori annunciati. Restano ancora aperte le criticità strutturali, ma sul fronte delle palestre e dei trasporti arriva il primo segnale concreto dopo mesi di disagi. Ora l’attenzione si sposta sui tempi: la consegna dei lavori, annunciata per la prossima settimana, dovrà tradursi rapidamente in interventi effettivi.









