Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
05/02/2026 19:05:00

Marsala: all'Itet Garibaldi a lezione di empatia per dare “Un calcio al bullismo”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770314751-0-marsala-all-itet-garibaldi-a-lezione-di-empatia-per-dare-un-calcio-al-bullismo.jpg

La scuola non è più solo il luogo delle lezioni e delle verifiche. All’ITET Garibaldi si afferma un modello educativo nuovo, capace di parlare ai ragazzi con linguaggi diversi e più vicini alla loro esperienza quotidiana. In un tempo in cui il confine tra reale e virtuale è sempre più labile, l’istituto sceglie di affrontare bullismo e cyberbullismo puntando sulla prevenzione, sull’ascolto e sul coinvolgimento emotivo degli studenti.

 

La scuola come motore del cambiamento

Il ruolo dell’istituzione scolastica evolve: non più semplice controllo o intervento a posteriori, ma guida attiva di un percorso culturale condiviso. Contrastare le prevaricazioni significa oggi costruire relazioni sane, favorire il senso di appartenenza e creare un ambiente capace di respingere naturalmente ogni forma di violenza.

Il progetto dell’ITET Garibaldi si fonda su tre direttrici educative principali:

  • Educazione all’empatia, per aiutare i ragazzi a riconoscere e rispettare le emozioni proprie e altrui;
  • Consapevolezza digitale, indispensabile per muoversi nel web in modo responsabile;
  • Valorizzazione delle differenze, affinché ciò che spesso diventa motivo di esclusione si trasformi in ricchezza per il gruppo.

 

Una settimana di esperienze, non solo lezioni

Il calendario delle iniziative rompe la routine scolastica tradizionale. La settimana si apre con la proiezione di un film a tema, pensato per favorire riflessione, confronto e immedesimazione. A seguire, due momenti formativi dedicati ai rischi della rete e alle conseguenze delle azioni online, per rendere gli studenti più consapevoli del proprio ruolo nel mondo digitale.

 

“Un calcio al bullismo”: lo sport come linguaggio universale

Il momento più atteso sarà il torneo di calcio simbolicamente intitolato “Un calcio al bullismo”. Più che una competizione, un’occasione di educazione civica e inclusione. Sul campo, il messaggio è chiaro: la forza non sta nell’esclusione, ma nel gioco di squadra. Lo sport diventa così uno strumento concreto per abbattere muri, superare l’indifferenza e dare voce a chi spesso resta in silenzio.

«La prevenzione più efficace non è la punizione, ma la costruzione di una comunità», sottolineano la dirigente scolastica Loana Giacalone e le docenti della Commissione Cittadinanza attiva Loredana Amato, Linda Licari e Nicoletta Reina.
E all’ITET Garibaldi, tra un confronto in aula e un gol segnato insieme, la scuola sembra pronta a vincere una delle sfide educative più importanti.









Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...