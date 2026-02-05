Sezioni
Arti Marziali: inizia la stagione agonistica della Karate Marsala

Entra nel vivo la stagione agonistica del Karate Marsala. Si inizia con l'aggiornamento arbitrale: tutto lo staff tecnico si trasferirà a Reggio Calabria per lo stage arbitrale che si svolge ogni anno. Saranno presenti oltre al Maestro Vito Genna, Paolo Corinto, Giovanni Cudia, Giuseppe Stagno, Nikoletta Hug, Concetta Scavuzzo e Marianna Adamo. A metà mese la trasferta di Messina per L'Open Karate l'International Championship, una competizione Wukf molto competitiva, considerando la presenza di tantissimi clubs stranieri. In questo evento il Maestro oltre ai suoi campioni già affermati farà esordire dei giovanissimi promettenti che saranno il futuro del club lilibetano. Ecco i partecipanti: Marco di Benedetto, Alex Hug, Samuel Cudia, Flavio Saladino, Giuseppe e Carmelo Stagno, Angelo e Sofia Pizzo, Simone Barbera, Giovanna Iannarino, Adele Salerno, Concetta Scavuzzo, Francesco Stassi, Salvatore Barraco, Gabriele Lombardo, Gabriele Sciuto, Gioia Manca, Francesca, Leonardo e Ginevra Marceca, Il tempo di rifiatare e dopo due settimane si parte per affrontare a Treviso L'Heart Cup, competizione Europea con più di un migliaio di partecipanti provenienti da mezza Europa, in questa occasione il club si affiderà agli atleti più levigati, li proveremo a vincere i Juniores di Kumite(combattimento) singolari ma specialmente a squadre con Di Benedetto -Hug e Barbera. Al termine di questo impegnativo inizio stagione la società lilibetana si impegnerà, principalmente, alle trasferte all'estero ad iniziare da Malta per finire all'Inghilterra.

