A San Leone sbancata una duna sabbiosa dopo il Ciclone Harry. Il video

06/02/2026 17:00:00

Come se non bastassero i gravi danni provocati dal ciclone Harry, nelle scorse ore un nuovo episodio ha aggravato la situazione ambientale del litorale di San Leone. Qualcuno ha infatti sbancato una duna sabbiosa alle spalle del chiosco “Santulì”, causando un ulteriore e pesante danno all’ecosistema costiero.

Non si tratterebbe di un caso isolato. Episodi simili, secondo quanto denunciato, si sarebbero già verificati in passato e sarebbero riconducibili a interventi mirati a creare le condizioni per l’apertura di nuovi chioschi o per l’arretramento di concessioni già esistenti.

L’associazione ambientalista Mareamico ha immediatamente chiesto chiarimenti al Demanio, che ha confermato come non risulti presentata alcuna richiesta di autorizzazione per lavori in quell’area. Di conseguenza, l’intervento risulta completamente abusivo.

«Siamo di fronte a un vero e proprio disastro ambientale», denuncia Mareamico, che ha annunciato di aver presentato formale denuncia, corredata da foto e video che documentano quanto accaduto.

Le dune costiere rappresentano un presidio naturale fondamentale contro l’erosione e le mareggiate. La loro distruzione, soprattutto dopo eventi meteorologici estremi come il ciclone Harry, rischia di compromettere ulteriormente la tenuta del litorale e la sicurezza dell’area.



