Il nuovo record di RMC 101: 42mila ascoltatori al giorno, 109mila settimanali

06/02/2026 06:00:00

Nel suo cinquantesimo anno di attività, RMC 101 registra i migliori risultati degli ultimi anni. La storica radio della provincia di Trapani continua a crescere negli ascolti e consolida il suo ruolo di emittente di riferimento per il territorio.

Lo certificano i dati dell’indagine Audiradio 2025, pubblicati il 5 febbraio 2026.

Secondo la rilevazione ufficiale, RMC 101 conta 42mila ascoltatori nel giorno medio, il dato che misura l’audience quotidiana, e 109mila ascoltatori settimanali, con un incremento netto rispetto alla precedente indagine, che si fermava a 94mila. Un aumento di 15mila ascoltatori che segna una crescita significativa.

I dati fanno riferimento alle interviste condotte tra il 24 giugno e il 22 dicembre 2025 e riguardano esclusivamente le emittenti locali. Numeri che assumono un peso ancora maggiore se letti nel contesto del mercato radiofonico attuale, sempre più frammentato e competitivo.

Fondata nel dicembre del 1976, RMC 101 ha attraversato mezzo secolo di trasformazioni tecnologiche e sociali, passando dall’FM analogica allo streaming digitale senza perdere il legame con il territorio. Un percorso che oggi trova conferma anche nei dati di ascolto, proprio nell’anno in cui l’emittente festeggia i suoi 50 anni di trasmissioni.

«Questi numeri confermano che il lavoro quotidiano viene riconosciuto dal pubblico», commenta Giacomo Di Girolamo, direttore di RMC 101 e di Tp24. «La crescita degli ascolti è il risultato di una programmazione che tiene insieme informazione locale, intrattenimento e radicamento nel territorio. Continuiamo a puntare su contenuti che parlano alle persone che vivono e lavorano nella provincia di Trapani».

I dati Audiradio rappresentano l’unico sistema ufficiale di misurazione degli ascolti radiofonici in Italia e costituiscono uno strumento di riferimento sia per le emittenti sia per gli investitori pubblicitari. La crescita certificata di RMC 101 indica quindi non solo un aumento di pubblico, ma anche una maggiore capacità di raggiungere ascoltatori in modo continuativo e misurabile.

Con 42mila contatti quotidiani, RMC 101 si conferma un canale rilevante per la comunicazione locale. Il palinsesto alterna informazione, musica e intrattenimento, mantenendo un equilibrio che intercetta un pubblico trasversale, in un’area dove la radio resta uno strumento centrale di informazione di prossimità.

«I numeri Audiradio certificano quello che riscontriamo ogni giorno», sottolinea Mario Bornice, amministratore di RMC 101. «La radio locale continua ad avere una capacità unica di parlare al territorio in modo diretto. Per le aziende e gli organizzatori di eventi, questi dati rappresentano un parametro concreto per valutare l’efficacia della comunicazione radiofonica».

Nel panorama dei media locali siciliani, i risultati di RMC 101 raccontano anche un altro aspetto: la capacità di una radio storica di restare attuale, credibile e seguita, nonostante il cambiamento delle abitudini di consumo e la concorrenza delle piattaforme digitali. Un segnale chiaro, che arriva proprio nell’anno simbolico del mezzo secolo di attività.



