Michele Gandolfo lascia Fici e va con Patti 

06/02/2026 21:18:00

Un altro tassello si sposta nel sempre più mobile mosaico delle amministrative marsalesi del 2026. Il movimento civico coordinato da Michele Gandolfo rompe gli indugi, saluta l’incerta coalizione di Fici e annuncia ufficialmente l’adesione al progetto del centrosinistra guidato da Andreana Patti.

Lo fa con una nota netta, dai toni misurati ma politicamente chiarissima. «Dopo un’attenta disamina della fase politica in atto – scrive Gandolfo – il movimento civico da me rappresentato ha deciso di aderire al progetto di Andreana Patti». Una scelta che, nelle intenzioni, nasce dall’esigenza di offrire a una proposta di governo «solida», fondata su competenze tecniche e su una visione strategica di lungo periodo.

Tra le righe c’è anche una critica piuttosto esplicita al contesto da cui il movimento prende le distanze. Nelle ultime settimane, sottolinea Gandolfo, «gli interessi di Marsala non sono stati messi al centro del dibattito politico» e, con l’avvicinarsi delle elezioni, diventa necessario compiere «una scelta coraggiosa», lontana dai personalismi e orientata esclusivamente al bene della comunità. Tradotto dal politichese: troppe incertezze, troppe ambiguità, e una coalizione che non è riuscita a darsi un orizzonte chiaro.

Il programma di Andreana Patti viene invece indicato come un punto di approdo naturale. Un progetto che – scrive Gandolfo – si sta costruendo «attraverso l’ascolto del territorio» e che esprime un metodo di lavoro e un percorso di rinnovamento politico condivisibili. Non a caso si parla di un’alleanza sostenuta da forze progressiste, riformiste e moderate, con l’obiettivo dichiarato di costruire un vero e proprio «Patto per la Città».

Sul piano politico, la mossa pesa. Da un lato indebolisce ulteriormente l’area che ruotava attorno a Fici, già attraversata da più di una fibrillazione; dall’altro rafforza il campo del centrosinistra, che attorno ad Andreana Patti continua a mettere insieme pezzi diversi, provando a dare l’idea – questa volta sì – di una coalizione in costruzione e non solo annunciata.

La campagna elettorale è ancora lunga, ma a Marsala il valzer delle alleanze è ormai entrato nel vivo. E, come spesso accade, più che le dichiarazioni di principio, a parlare sono gli spostamenti concreti. Questa volta, con destinazione centrosinistra.



