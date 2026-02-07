Marsala 2026, la candidatura di Fici si indebolisce: Gandolfo lascia la coalizione

07/02/2026 08:03:00

La candidatura a sindaco di Nicola Fici perde un tassello importante. Michele Gandolfo, tra i primi sostenitori e sponsor del progetto che faceva capo a Fici, ha deciso di rompere gli indugi e schierarsi con Andreana Patti. Una scelta maturata nelle ultime ore e comunicata allo stesso Fici già nel pomeriggio di ieri, senza colpi di scena né strappi improvvisi.

Gandolfo ha resistito fino all’ultimo, ma alla fine ha scelto «la parte di campo che ha già un progetto e non solo un nome». Decisiva, nella sua valutazione, l’impossibilità di attendere oltre e soprattutto la netta contrarietà a un’eventuale apertura della coalizione a Enzo Sturiano e Stefano Pellegrino, che a suo giudizio avrebbe segnato la fine di qualsiasi ipotesi di reale discontinuità politica.

Da giorni, infatti, circola la notizia di un incontro previsto per domenica mattina tra i movimenti civici e le segreterie di partito, al quale dovrebbero partecipare anche Stefano Pellegrino ed Enzo Sturiano. L’obiettivo sarebbe quello di allargare la coalizione per tentare la vittoria al primo turno. Un’operazione che però sta generando forti malumori, sia all’interno di Forza Italia — dove non si vede di buon occhio una mossa a meno di due mesi dal voto, con una giunta ancora fortemente riconducibile a Sturiano — sia tra chi ritiene che una simile apertura svuoterebbe la candidatura di Fici di ogni reale distanza politica dall’amministrazione Grillo.

Le parole di Gandolfo

Le dichiarazioni di Michele Gandolfo non lasciano spazio a interpretazioni: «Dopo un’attenta disamina della fase politica in atto, il movimento civico da me rappresentato ha deciso di aderire al progetto di Andreana Patti. La scelta nasce dalla volontà di offrire alla città una proposta di governo solida, fondata sulla competenza tecnica e su una visione strategica di lungo periodo».

Netta anche la presa di distanza da Fici: «Nelle ultime settimane gli interessi di Marsala non sono stati messi al centro del dibattito politico e, con l’avvicinarsi delle elezioni, pur non rinnegando il percorso fin qui compiuto, diventa necessario compiere una scelta coraggiosa, lontana dai personalismi e orientata esclusivamente al bene della comunità».

Infine, le ragioni dell’adesione al progetto Patti: «Il programma della candidata sindaca Andreana Patti, che si sta costruendo attraverso l’ascolto del territorio, rappresenta un punto di convergenza naturale per il movimento da me coordinato. Il metodo di lavoro e il percorso di rinnovamento politico espressi dal progetto civico di Andreana Patti, sostenuto da forze progressiste, riformiste e moderate, costituiscono la base di un vero e proprio Patto per la Città, al quale intendiamo dare il nostro fattivo contributo».

Cosa accadrà ora

Domani mattina è previsto l’incontro tra Pellegrino, Sturiano, Fici, movimenti civici e segreterie comunali di partito. Nel frattempo, il rischio concreto è che altri consiglieri decidano di abbandonare la nave per approdare su un progetto già definito, pronto a partire immediatamente con la campagna elettorale.

Le segreterie temono nuove emorragie che potrebbero indebolire ulteriormente la candidatura di Fici, ancora non ufficializzata. Gandolfo lascia una coalizione che lui stesso aveva contribuito a costruire, ma lo fa rivendicando una scelta di coerenza rispetto alle posizioni sempre espresse su Massimo Grillo e su chi ne ha sostenuto l’azione politica.

Intanto, potrebbe trascorrere ancora tutto il mese di febbraio prima dell’ufficializzazione della candidatura di Fici: un’attesa che sta spingendo altri consiglieri a valutare strade alternative. La differenza è tutta nella partita delle alleanze, dove contano i tempi: chi aspetta di mettere insieme i numeri rischia di arrivare al voto senza un’anima politica riconoscibile. Più che scegliere una coalizione per vincere, bisognerebbe avere un progetto per governare. A Marsala, la differenza non è più sottile: è ormai sotto gli occhi di tutti.



