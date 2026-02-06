Sezioni
Cronaca

» Incidenti
06/02/2026 20:44:00

Camion si ribalta sull'A19: cinque feriti, due in gravi condizioni 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-02-2026/1770407253-0-camion-si-ribalta-sull-a19-cinque-feriti-due-in-gravi-condizioni.jpg

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio sull’autostrada A19 Palermo-Catania, a circa 500 metri dallo svincolo di Bagheria, in direzione Catania.

Per cause ancora in corso di accertamento, cinque veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro: tre automobili, un furgone della GLS e un mezzo pesante, che si è ribaltato occupando l’intera carreggiata.

 

Cinque feriti, due in codice rosso

Il bilancio dell’incidente è di cinque persone ferite. Due di loro sono state trasportate in ospedale in codice rosso, ma secondo quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita. Le altre tre persone hanno riportato ferite di minore entità.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione dei feriti dalle lamiere, sei ambulanze del 118, oltre a Polizia Stradale, Carabinieri e personale Anas, per i rilievi e la gestione della viabilità.

 

Traffico bloccato

Pesantissime le ripercussioni sul traffico. La circolazione in uscita da Palermo è completamente paralizzata, con lunghe code e disagi per gli automobilisti. Per alleggerire il flusso veicolare, Anas ha disposto l’uscita obbligatoria allo svincolo di Villabate per i mezzi diretti verso Catania.

Le operazioni di rimozione dei veicoli e di ripristino della carreggiata sono ancora in corso.









